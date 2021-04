Ærlig Solskjær: – Jeg har alltid sagt at jeg er en bedre manager enn trener

Ole Gunnar Solskjær har ofte måttet tåle kritikk i løpet av sine to og et halvt år som Manchester United-sjef. Nå snakker nordmannen ut om sin egen rolle - og sine begrensninger.

Etter to og et halvt år i sjefsstolen på Old Trafford er Ole Gunnar Solskjær i ferd med å levere sin beste sesong som Manchester United-manager. Forrige sesong endte nordmannens mannskap på tredjeplass med 66 poeng. Seks kamper før slutt denne sesongen ligger de røde djevlene på andreplass med 66 poeng.

– Jeg trives veldig godt og jeg liker å komme på jobb. I fjor så hadde vi en tøff start, det hadde vi i år også for den saks skyld, men vi kjempet oss til en Champions League-plass. En tredjeplass i fjor var et godt resultat for det laget og den troppen vi hadde, sier Solskjær til TV 2 og fortsetter:

– Vi har jobbet, vi har styrket laget litt, vi har blitt ett år eldre og fått tilbake Paul (Pogba) for eksempel fra skade. Klart det gjør mye for oss. Vi har kommet nærmere laget som er på topp, vi har ingen mellom oss og laget som er på topp, og vi har fortsatt en semifinale (i Europaligaen).

Men tross en oppadgående kurve har Solskjær ofte måtte tåle kritikk for både manglende taktikk-forståelse og disponering av spillere, og «gymlærer» er et ord som har blitt flittig brukt om den norske 48-åringen. Selv forteller kristiansunderen at han aldri har tvilt på egne ferdigheter.

– He-he, nei, jeg kan ikke si at jeg har tvilt på det. Men selvfølgelig, om man skal bli en god sjøkaptein, så blir man ikke bedre av at det er vindstille eller speilblankt hele tiden. Om jeg skal ut å gripe og det er speilblankt, så er det lett å ta båten utover, men det er mange tøffe dager også. Da blir jeg en bedre kaptein på båten min, og jeg føler at det bare har styrket meg, forklarer han.

DØDELIG DUO: Bruno Fernandes har herjet for Manchester United under Ole Gunnar Solskjærs ledelse. Foto: Peter Powell

Bedre manager enn trener

Solskjær er på ingen måte den som tar mest plass på treningsanlegget på Carrington. I så måte minner nordmannen litt om sitt store forbildet, Sir Alex Ferguson, som ofte delegerte treningsoppgavene til personer i støtteapparatet.

– Jeg har en måte å være manager på, altså å behandle mennesker på. Hvordan du vil at laget og klubben din skal se ut. Jeg har en måte å gjøre det på, og det er den eneste måten jeg kan gjøre det på. Får jeg ikke gjort det på min måte, så ... Ja, vi så jo hvordan det gikk. Jeg har ikke bare vært i Molde og Manchester United, sier Solskjær med et lurt smil, og hinter til tilværelsen i Cardiff i 2014, som endte med både nedrykk og sparken.

Derfor ble overraskelsen desto større blant mange da Solskjær ble ansatt som midlertidig manager i Manchester United 19. desember i 2018, men Champions League-helten fra 1999 motbeviste kritikerne. Etter 15 seire på de første 19 kampene fikk han jobben på permanent basis drøye tre måneder senere.

– Jeg har alltid sagt det at jeg er en bedre manager enn trener. Jeg har hatt noen fantastiske trenere rundt meg, og det har jeg nå også, som gjør mye av jobben. Jeg elsker å jobbe med mennesker, og jeg elsker å prøve å få det beste ut av mennesker, sier Solskjær.

Ny kontrakt?

For der Solskjær overlater mesteparten av jobben på treningsfeltet til assistenttrenerne Mike Phelan, Kieran McKenna, Michael Carrick, Darren Fletcher og Martyn Pert, har han selv mest fokus på det medmenneskelige aspektet av spillet.

– Noen ganger er det en arm rundt skulderen og noen ganger er det et par sterke ord, men jeg liker å se framgang i spillere og mennesker, som da gjør et bedre lag. Selvfølgelig har jeg prinsipper for hvordan vi skal spille fotball, men jeg har trenere som gjør mer enn meg på feltet. Mye av det andre er ... altså, jeg styrer skuta med tanke på hvilken retning vi skal gå, forklarer Solskjær.

Og Solskjærs evne til å få ut det beste av hver enkelt har gjort 48-åringen til en meget populær mann på Carrington. I tur og orden har spillere som Paul Pogba, Luke Shaw, Bruno Fernandes og Harry Maguire hyllet kristiansunderen for hans måte å håndtere troppen på. Såpass godt likt har han vært, at det har vært snakk om en kontraktsforlengelse. I mars hevdet flere britiske medier at Solskjær blir tilbudt en ny kontrakt ved sesongslutt. Selv sier nordmannen følgende om sin egen fremtid på Old Trafford:

– Jeg fokuserer bare på å gjøre en så god jobb som mulig for Manchester United. Hvis klubben, eierne og Ed (Woodward) for så vidt, synes jeg har gjort det, så setter vi oss sikkert ned og snakker. Men det har ikke vært diskutert.

Hva fremtiden bringer for mannen som har litt over ett år igjen av kontrakten som Manchester United-manager, vil tiden uansett vise. Nå handler imidlertid alt om sesonginnspurten.

– Vi har mye å spille for. Seks kamper før serieslutt og en semifinale, det er ikke tiden for å oppsummere en sesong i Manchester United, for vi vet at det avgjøres i løpet av den siste kampen. I 99 kunne vi ha endt opp med ingenting, eller vi kunne ende opp med alt. Vi vant på overtid i Mesterliga-finalen. FA-cupen hadde vi ganske bra kontroll på, men det var på nippet at vi vant serien det året der også. Alt ble avgjort på ti dager, så det blir ikke avgjort før helt på slutten, avslutter Solskjær.