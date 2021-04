Slik reagerer vi på krisesituasjoner: – Det blir kaos

Den savnede, indonesiske ubåten vil gå tom for oksygen for de 53 om bord i løpet av de neste timene. Ifølge lokale myndigheter går ubåten tom for oksygen klokken tre i natt lokal tid, eller 21 fredag kveld norsk tid.

– Tiden er ute klokken tre i natt. Vi skal gjøre alt vi kan i hele dag, sa en talsperson for forsvaret på en pressekonferanse fredag.

Det mistenkes at båten kan ligge på 700 meters dyp, noe som kan være for dypt til å sette i gang en redningsaksjon. Flere land, deriblant Australia og USA, bidrar i søket. 24 skip og flere patruljefly hjelper til.

Militæret oppdaget torsdag et uidentifisert objekt på mellom 50 og 100 meters dyp. Letemannskapene håper dette kan være den savnede ubåten KRI Nanggala 402.

– Det blir litt spekulasjoner, men det kan være ubåten de leter, sier orlogskaptein Per Frekhaug.

Han sier at man normalt har oksygen og annet man trenger for å overleve for sju dager.

– Utfordringen er jo den at det er et stort område de leter på. De har vel ikke funnet noe identifikasjon på hvor ubåten eventuelt skulle befinne seg, så det er et stort område de må lete i. Det er en veldig vanskelig oppgave, slår kapteinen fast.

– Mennesket kan stort sett tenke én tanke av gangen

Tore Tveitstul er Forsvarets overlege i psykiatri, og sjef for Institutt for militærpsykiatri og stressmestring. Med andre ord vet han mer om hvordan vi mennesker håndterere krisesituasjoner enn de aller fleste.

– Litt generelt kan vi si at vi mennesker stort sett kan tenke én tanke av gangen. Kjører du på en hullete vei og skal snakke i mobiltelefon samtidig, så går det dårlig.

– Sånn at når vi er i en akutt farlig, livstruende situasjon og i en krise, farer hundrevis av tanker gjennom hodet, og da blir det kaos. Det som skjer da er at dypereliggende hjerneområder tar over kontrollen, mer primitive områder, og setter i gang det vi kan kalle hjernens nødprogrammer, som for eksempel er at man blir stiv av skrekk. Det skal mindre til enn man tror før man blir stiv av skrekk. Det er bare å se på skoleungdom som får spørsmål foran hele klassen, får jernteppe og får ikke fram et ord. Det er det vi snakker om her, sier Tveitstul.

Kan forberede seg med trening

Han forteller at andre mulige responser er at man kan bli aggressiv, begynne å slåss for livet, eller at man beinflyr i en annen retning.

– Her er det hjernen som setter i gang disse automatiserte responsene. For hjernen er opptatt av å overleve, og hvis den fantastiske hjernebarken vår, med begrenset kapasitet kortslutter, er det disse områdene som setter i gang. Sannheten er at de fleste mennesker berger seg ved å krype sammen i frykt og gjøre seg så usylige de bare kan. Det gjelder også soldater, forteller Tveitstul.

Til tross for at hjernen i slike situasjoner tar styringen, er det fullt mulig å trene på å håndtere krisesituasjoner.

– Det er viktig å trene på alt det som kan dukke opp. Jo mer forberedt man er, jo bedre går det. Og jo bedre det går, jo bedre går det med deg også i etterkant, om vi tenker psykisk helse. Forsvaret er veldig opptatt av realistisk trening. Det fører til at du har en følelse av at du har vært i situasjonen før når den oppstår. Du har tenkt de rette tankene før, og du har gjort de handlingene du skal før, og da er sjansen større for at du har hellet med deg, og faktisk mestrer det du står i, sier Tveitstul.

At ubåten begynner å gå tom for oksygen vil også påvirke hjernens kapasitet, forteller Tveitstul.

Treningsoppdrag

Den tyskbygde ubåten ble meldt savnet under et treningsoppdrag onsdag.

Kontakten ble brutt kort etter at fartøyet ba om tillatelse til å dykke.

Ubåten ble bygget i 1978 og har siden da vært i tjeneste for flere land, blant dem Hellas, India, Argentina og Tyrkia.

En talsmann for Indonesias marine har tidligere sagt at ubåten mest sannsynlig ligger på mellom 600 og 700 meters dyp. Det antas at den bare tåler dybder ned til 500 meter.