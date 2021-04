Dette er FHIs råd til russen

Folkehelseinstituttet (FHI) kommer nå med åtte klare råd til årets russ.

De skriver i en pressemelding at smittevernråd og -tiltak bidrar til å begrense smitten og vil i derfor også i år i høy grad påvirke årets russetid.

– Vi ønsker alle avgangselevene i videregående skoler en god og trygg russetid, selv om den blir annerledes enn det mange så for seg, sier avdelingsdirektør Line Vold.

Russens bidrag vil bety mye

Hun sier videre at de vet at mange har ofret mye under pandemien, men de ber likevel russen om å følge de viktige smittevernrådene også i russetiden.

– Deres bidrag til lite smittespredning i russetiden kan bety mye for hvor raskt samfunnet kan åpnes opp igjen, sier Vold.

– Dersom det blir smittespredning i russekullet, kan det for eksempel medføre strengere tiltak på skolen eller i kommunen man bor i. Det kan også bli utfordrende å gjennomføre eksamen for de som eventuelt havner i karantene eller isolasjon, legger hun til.

FHIs råd til russen:

Ta en gratis test og bli hjemme hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, er syk eller i karantene.

Hold god avstand til andre (minst 1 meter).

Vask hender eller bruk hånddesinfeksjon ofte. Bruk håndsprit før du deler ut russekort.

Ikke del flaske med andre.

Husk at det er mindre smitterisiko utendørs.

Alle må begrense hvor mange de er sammen med for å begrense smittespredning. For å ikke ha for mange nærkontakter, kan det være lurt å danne mindre, faste grupper som er sammen. For eksempel kan de som har buss sammen være en gruppe, eller de som er sammen ellers. Ta likevel hensyn slik at ingen blir alene.

Unngå å ta med ungdom som ikke er russ i buss, bil eller i gruppa, for å unngå smitte til andre skoler eller trinn.

Last gjerne ned Smittestopp-appen for å bidra til rask og god smittesporing dersom du eller andre utsettes for smitte.

FHI opplyser at det kan være strengere regler i noen kommuner enn for landet ellers, så de oppfordrer derfor russen til derfor alltid å sjekke gjeldende regler på den enkelte kommunes nettside eller på siden om råd til arrangementer og sosiale sammenkomster på Helsenorge.no.