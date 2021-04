Han var Norges største spisstalent - så ble drømmen knust

– Fysisk er jeg ikke Norges sterkeste, men jeg er definitivt i toppen når det kommer til mental styrke, sier Andreas Helmersen til TV 2.

Han reflekterer over skademarerittet de siste seks årene som har skapt hodebry og bygget opp enorm frustrasjon.

Med hundrevis av treningstimer på styrkerommet, eller alene på en kunstgressbane, har han jobbet målrettet og intenst for å komme tilbake – men drømmen har stadig blitt knust med flere kraftige tilbakeslag.

– Det er litt trist å tenke på. Jeg er fortsatt bare 23 år og har mistet nesten fem år med fotball, følger han opp.

– Jeg har den jævelen i meg som sier « kom igjen, du gir deg ikke av dette her ». Som en kompis sier: Jeg er en evig optimist og jeg er for naiv til å se oppoverbakken som er foran meg.

Nå kjemper 23-åringen for at dette blir sesongen hvor et av Norges største fotballtalenter i sin generasjon omsider slår ut i full blomst og får utløp for årevis med frustrasjon.

Norges største spisstalent

Med en sjelden nese for mål og sylskarpe avslutningsferdigheter ble han hentet til Rosenborg i forkant av 2013-sesongen etter å ha markert seg med i overkant av 100 mål i løpet av én sesong for barndomsklubben Freidig.

Helmersen ble omtalt og ansett som det største talentet i sin generasjon i Rosenborg. Lerkendal lå for hans føtter og han fikk raskt merkelappen Norges største spisstalent.

– Han var kanskje det største spisstalentet i norsk fotball, men han har vært svært uheldig med skader, sier tidligere lagkamerat og nåværende Lillestrøm-spiller Pål André Helland til TV 2.

Og rett før jul i 2014 signerte den da 16 år gamle Helmersen en treårskontrakt med trønderne og ble fast hospitant på A-lagstreningene.

– Det var en drøm som gikk i oppfyllelse. Jeg var fornøyd med å komme inn på A-laget og spille med spillere som jeg hadde sett opp til lenge.

Utviklingspilen skjøt fart mot himmelen. Helmersen fikk sine første minutter for A-laget i en cupkamp borte mot Vuku, og debuten i Europa League-kvalifisering hjemme på Lerkendal sommeren 2015, hvor han var nære å tegne seg på scoringslisten.

Så smalt det. I venstrekneet. Skuddfoten.

Fem års skademareritt

I en kamp for Rosenborgs juniorlag i England sensommeren 2015 landet han forkjært på venstrefoten etter en duell. Han vred kneet da han landet og forsøkte å løpe motsatt vei.

– Jeg skjønte at det var alvorlig da jeg så ansiktsuttrykket til fysioterapeuten. Jeg så at det ikke var bra. Han så litt nedfor ut og lei seg på mine vegne.

Målsniken hadde aldri hørt om korsbåndskader. Han hadde kun hørt om lyskeskader, men dette var ikke «bare to uker på sidelinjen med lyskestrekk».

TAKKER KOMPISENE: Uten kompisene som dro meg med på gymmet vet jeg ikke om jeg hadde sittet som her som fotballspiller, faktisk, forklarer Helmersen. Foto: Harald Eiken / TV 2

Nå ventet det som i første omgang var et langt år med opptrening etter kneoperasjon, etter at fremre korsbånd i det venstre kneet røk. Det skulle imidlertid vise seg å bli starten på et fem år langt skademareritt.

– Det har vært ganske tunge år og det har vært en ensom prosess med å komme tilbake, sier han.

For kun én måned etter at han var tilbake i full trening ventet nok et år med opptrening da han røk det samme korsbåndet i 2016, og akkurat da Helmersen hadde fylt 19 år våren 2017 røk det samme korsbåndet for tredje gang – etter nesten to år med konstant rehabilitering.

– Det var det verste. Da begynte jeg å tenke tilbake på all treningen jeg hadde gjort og alt som ventet på nytt, sier Helmersen.

Tidligere lagkamerat Helland mener mange ville lagt opp med den skadehistorikken Helmersen har.

– Men han kommer tilbake og viser en vanvittig vilje og lyst til å spille fotball, sier Helland.

– Hva er jeg uten fotball?

Og de medisinske rådene har vært at han burde legge opp når skadene og tilbakeslagene har kommet, men Helmersen, som har aldersbestemte landskamper for både G15, 16, 17, G18 og U21, hadde trøbbel med tanken på å gi slipp på fotballkarrieren og legge fotballskoene på hylla.

STANG UT: - Jeg har mistet mye fotball, men når jeg kommer tilbake skal jeg være 100 % og det føler jeg at jeg er, sier Helmersen. Foto: Harald Eiken / TV 2

– Jeg har tenkt over det, men det er vanskelig å komme over tanken og faktisk gjøre det. Det blir en identitetskrise. Alle som kjenner meg, kjenner Andreas Helmersen som en fotballspiller – hva er jeg uten fotball?

Derfor bestemte han seg for å satse videre, og i samråd med legene ble de enige om å prøve noe nytt. Han skulle nå toppen i norsk fotball uten korsbånd, og i skadecomebacket etter tre år ute med skade viste målmaskinen seg frem med hattrick i en treningskamp vinteren 2018.

COMEBACK: Helmersen feiret skadecomeback etter tre år ute med hattrick mot Kolstad i treningskamp. Foto: RBK.NO

Helmersen signerte ny treårskontrakt med Rosenborg, før han spilte den påfølgende sesongen uten korsbånd på utlån for Ranheim i Eliteserien, men i en treningskamp vinteren 2019 var uhellet ute igjen.

– Det er tragisk med Andreas. Han var og er sånn sett fortsatt et ekstremt talent, sa daværende sportslig leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, til RBKweb.

Helmersen skulle få gjennombruddet i Eliteserien på utlån i Odd, men menisken i det venstre kneet tålte rett og slett ikke kamp- og treningsbelastningen.

Dermed ventet en fjerde kneoperasjon og den fjerde rehabiliteringsperioden på fire år – og denne gangen ble også det satt inn ett nytt fremre korsbånd i venstre kne.

– Når har du vært nærmest å gi opp drømmen?

– Rett etter den fjerde operasjonen. Da var det noe nytt, og menisken var bare vond. Da var det et helvete.

Likevel har angriperen valgt å tviholde på fotballdrømmen.

– Gode gamle Ronaldo røk korsbåndet to ganger, men fikk en solid karriere uansett. Det gir motivasjon. Hvorfor skal ikke jeg klare det?

– Lista ligger der?

– Go big or go home. Det må være standarden for å komme opp og fram, sier Helmersen, som er én av tre i fotball-Norge som har NM-gull fra G16, G19 og senior-NM fra tiden i Rosenborg.

STORE DRØMMER: - Jeg er Arsenal-fan. Så å spille på Emirates og Champions League er drømmen. Foto: Harald Eiken / TV 2

Før jul valgte imidlertid Rosenborg å ikke forlenge kontrakten med Helmersen.

– Når man ser på historikken har det ikke lovet godt, men jeg mener at det hadde vært mulig å sett hvordan har gått, men jeg må bare se fremover, sier han om RBK-exiten.

– Hvem vil ha meg nå?

Han har ikke spilt en offisiell kamp siden 24.november 2018. Det er 883 dager siden, og i vinter sto Helmersen på bar bakke uten noen klubb, og har trent alene i opptreningsperioden.

LIVET SMILER: - Jeg ble veldig positivt overrasket etter prøvespillet og likte gjengen som var her. Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen / TV 2

Derfor ble han overrasket da OBOS-ligaklubben Raufoss viste interesse og inviterte ham på prøvespill tidligere i vinter.

– Hvem er det egentlig som har lyst på en 23 år gammel gutt som ikke har spilt noe trent eller spilt på to år, spør Helmersen, og hever øyenbrynene mens han skuer utover sin nye hjemmebane i Raufoss.

– Dette er en perfekt klubb for meg å komme til og jeg ser for meg en veldig fin sesong her. Det er et veldig spillende lag.

SKUDDSIKKER: Det er for så vidt greit at alt har skjedd i samme kne og at det var i skuddfoten. Hadde vært verre hvis det var i standfoten, ler Helmersen. Foto: Harald Eiken / TV 2 Les mer

Nå stoler han endelig 100 prosent på kneet igjen, han har « tunet inn» kroppen og ønsker å bidra for de gulkledde i år, hvor han viser sitt fulle potensiale uten noen tilbakeslag.

– Jeg har ikke fått noe karriere enda, så jeg vil at det er en restart på mange måter, sier han.

Han fortsetter:

– Og forhåpentligvis blir jeg toppscorer i OBOS-ligaen. Målgenet ligger der. Det har bare ligget i dvale, ler han.

Samtidig drømmer han om å returnere til Lerkendal og Rosenborg.

– Jeg føler at jeg har noe uoppgjort og ønsker å komme tilbake som fast spiss og score på Lerkendal – det er noe jeg har tenkt over.