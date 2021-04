Jenner, som er republikaner, har levert inn det nødvendige papirarbeidet og stiller som guvernørkandidat i California.

– Jeg stiller! California er verdt å kjempe for, skriver hovedpersonen selv på Twitter.

– California har vært mitt hjem i nesten 50 år. Jeg kom hit fordi jeg visste at alle, uansett bakgrunn og livssituasjon, kunne gjøre drømmer om til virkelighet, skriver hun i en pressemelding.

71-åringen har også lansert nettsiden Caitlyn for California. Hun skriver at hun mener demokratenes har satt politikk foran framskritt, og enkeltpersoners særinteresser over folkets beste.

Demokraten Gavin Newson har sittet som guvernør i California siden 2018.

Republikaner på sin hals

Caitlyn Jenner har de senere årene vært en aktiv stemme i kampen for transpersoners rettigheter i USA.

Jenner er en svoren republikaner og lenge var hun også en hengiven støttespiller til Donald Trump. men i 2017 snudde hun da Trump uttalte at transkjønnede elever ved amerikanske skoler ikke burde få velge hvilket toalett de skulle benytte seg av.

Ifølge Fox har Jenner allerede ansatt flere kjente republikanere for å hjelpe henne med kampanjen.

Reality-kjendis

Caitlyn Jenner ble først kjent på fridrettsarenaen, da hun på 70-tallet var en av verdens fremste tikjempere. I 1976 vant hun til og med Ol-gull.

Men for de aller fleste gjorde Jenner seg kjent gjennom realityserien «Keeping Up With The Kardashians», der hun og de andre i Kardashian-klanen slapp tv-seerne inn i deres fartsfulle liv i California.

I’m in! California is worth fighting for. Visit https://t.co/a1SfOAMZQ3 to follow or donate today. #RecallNewsom pic.twitter.com/9yCck3KK4D — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) April 23, 2021

Det var nemlig ikke før i 2015 at Jenner tok fornavnet Caitlyn. Etter at Jenner og Kris Kardashian skilte seg samme år, gjorde Jenner det kjent at hun var en transkvinne og at hun byttet ut fornavnet Bruce.

Sammen med Kris har Jenner to døtre, Kendall og Kylie Jenner.

Som nevnt har familien vært å se på tv-skjermen i deres egen realityserie, som faktisk har rullet å godt i over 14 år med 20 sesonger bak seg.