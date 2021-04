Citys nye forsvarskjempe til TV 2: – Om det er noe vi frykter, er det døden

Han er bare 23 år, men av mange omtales Manchester City-stopper Rúben Dias allerede som en av Europas aller beste midtstoppere. Med portugiseren på banen har de lyseblå kun sluppet inn 24 mål på 33 Premier League-kamper, men selv vil ikke Dias ta særlig mye av æren.

– Det er ikke på grunn av meg, det er på grunn av laget. Vi begynner å forsvare oss med angriperne, og innsatsen alle legger ned for å hindre at ballen kommer inn i vår sekstenmeter er det som gjør at vi slipper inn mindre. Det er noe av det beste man kan si om et lag, at alle ofrer alt de har og er klare til å redde lagkameraten ved siden av seg, sier Dias til TV 2.

Forsvarskjempen ble hentet fra Benfica for i underkant av 800 millioner i september i fjor. Selv har Pep Guardiola omtalt den 187 centimeter høye midtstopperen som en av de beste signeringene han har gjort i sin managerkarriere.

– Man blir selvfølgelig veldig glad når man hører noe sånt, men man må bare fortsette. Det er hyggelig å høre, men det er enda bedre å fortsette å høre. Vår sesong kan ha vært fantastisk så langt, men det handler om trofeer. Nå handler alt om å vinne, sier Dias.

– En intens trener

For det er nemlig det eneste det handler om for Dias - å vinne. Det var også en av grunnene til at han i fjor høst bestemte seg for å signere for Manchester City.

– Om man ser på klubben, ligaen, spillerne og selvfølgelig treneren, så er det bare gode ting. Det var en enkel avgjørelse for meg, for det var akkurat dette jeg ønsket. Jeg tenkte ikke så mye da muligheten kom, det var alltid et ja. Det er dette jeg har jobbet for hele livet, forklarer 23-åringen, som legger til at han trives svært godt på balløya.

– Været er annerledes, selvfølgelig. Det er mange flere grå dager og regn. Jeg har ikke hatt muligheten til å se hele byen enda, men jeg prøver gå noen turer når jeg kan. Totalt sett har det vært en fantastisk erfaring, for det jeg virkelig ønsket med å komme hit var å spille for denne klubben, i denne ligaen og i Champions League. Jeg er veldig glad for å være her.

PEPS BESTE KJØP: Pep Guardiola omtaler Rúben Dias som en av sine aller beste signeringer. Foto: Rui Vieira

En annen faktor for å ta turen fra solfylte Lisboa til et langt mer overskyet Manchester, var muligheten til å spille for Pep Guardiola.

– Han er en intens trener. Han krever av deg som spiller og han krever av laget. Det løfter oss til et nytt nivå. Man kan aldri slappe av, for man vet at det kommer en finale hver eneste kamp. Han er veldig god til å minne oss på det, sier Dias og fortsetter:

– Så har han noen spesielle egenskaper, spesielt det taktiske og måten han leser motstanderen og spillet på. Det å få det beste ut av spillerne er kanskje hans aller beste egenskap.

– Frykter ikke noe

Med Dias på banen suser Manchester City mot en suveren ligatittel, samtidig har de tatt seg videre til semifinale i Champions League for første gang under Guardiolas ledelse.

– Vårt mål siden starten av sesongen har vært å vinne trofeer og sesongen blir ikke komplett uten. Selv om vi har hatt suksess så langt, kan vi bare si at vi har hatt suksess om vi kan vise til trofeer på slutten av sesongen, sier Dias bestemt.

INGEN FRYKT: For Rúben Dias handler alt om å vinne. Søndag kan han vinne sitt første trofé som City-spiller. Foto: Gareth Copley

Etter 33 spilte kamper topper Dias og City Premier League, elleve poeng foran Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Portugiseren frykter imidlertid ikke de røde djevlene nevneverdig i tittelkampen.

– Vi frykter ikke noe. Om det er noe vi frykter, så er det døden. Alle lagene starter på likt når sesongen begynner og vår innstilling har vært den samme hele veien. Vinne en kamp, og så den neste, den neste og den neste. Det skal vi fortsette med, for det er fortsatt kamper igjen og alt kan skje. Vi må være på vårt absolutt beste for å vinne, sier Dias.

Og allerede søndag kan Dias og Manchester City sikre sesongens første trofé. Da venter Tottenham til ligacup-finale på Wembley. Der åpnes det også opp for 8000 tilskuere.

– Å få fansen tilbake blir fantastisk. Jeg spilte i Portugal for ikke så lenge siden, da hadde vi 2500 fans. Bare det utgjorde en massiv forskjell. Vi respekter situasjonen vi er i, og uansett hvor mange som kommer, så er alt vi kan få fantastisk. Det er nok noe av det jeg har savnet mest etter jeg kom hit, fansen. Det vil definitivt bli en av de tøffeste kampene denne sesongen, avslutter stopperkjempen.