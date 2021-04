Reagerer på Løkes Mount Everest-tur

GOD KVELD NORGE (TV 2): Frank Løke (41) er for tiden på vei opp verdens høyeste fjell. Ingeborg Senneset (36) mener tidspunktet er uheldig.

Den tidligere håndballspilleren er kjent for å ta fatt på tøffe utfordringer. 2021 er intet unntak. For få uker siden annonserte han på Instagram at han skulle prøve seg opp verdens høyeste fjell, Mount Everest.

20. april begynte han ferden, og hans 50 000 følgere på Instagram kan i disse dager følge Løke på vei mot målet. Med seg på turen har han et norsk flagg med navnene til døtrene sine på. Det planlegger han å frakte med seg hele veien til toppen.

Kommentarfeltet hans er for det meste fylt med lykkeønskninger, men ikke alle er like begeistret for Løkes fjelleventyr.

– Alle andre år skulle jeg heiet og gratulert

Journalist og samfunnsviter Ingeborg Senneset har flere ganger reagert på nordmenn som velger å reise midt i pandemien. I kommentarfeltet til Løke skriver hun:

– I århundrets alvorligste pandemi, med nedstengninger, sykdom, død, ensomhet, savn og tap overalt, blir det bare rart å heise et norsk flagg andre steder enn dem man kan nå uten å trampe rett over reiserådene - de som så å si alle andre forsøker å følge.

God kveld Norge har vært i kontakt med Frank Løke, som ikke ønsker å kommentere saken. I kommentarfeltet kommer han derimot med et svar til Senneset.

– Rådet var å ikke komme til Norge

Løke forklarer at han kommer fra en to måneders lang nødvendig jobbreise i Storbritannia. Da han skulle hjem til påske, oppfordret Erna Solberg alle som jobbet i utlandet om å ikke komme hjem.

– Jeg var ikke ønsket i Norge, derfor reiste jeg videre til Himalaya for å gjennomføre drømmen min, skriver han videre.

Han poengterer også at han bruker turen på å samle inn penger til en helt spesiell kreftsak.

Senneset svarer med å takke Løke for info og svar, men er fortsatt kritisk til reisen.

– Jeg tviler ikke på at intensjonene er gode - og flere skulle gjort en innsats for andre. Men det finnes mange ting å gjøre, og akkurat dette ville være fint på et annet tidspunkt, skriver hun og legger til:

– Smittevern og reiseråd er til nettopp for å beskytte de svake, blant annet de med alvorlig sykdom, inkludert kreft.