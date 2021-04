– Mange kommer aldri til å tro på han igjen

Finnmarkingen Ragnhild Lund Ansnes dro til Liverpool som radioreporter for å lage en dokumentar. Hun lurte på hva greia var med fotballinteressen i byen.

I dag, 12 år senere, har hun bosatt seg i byen og har en dyp kjærlighet for klubben. Selv ikke dramatikken i semifinalen mot Barcelona i 2019 kan måle seg mot fotballfansens opprør denne uka.

– For et kaos det har vært. Det var som om partneren din gjennom mange år i en pressemelding skriver at han har tenkt å være utro mot deg.

Utenfor Anfield stadion ser hun unge, sinte menn fremdeles henge opp bannere med påskrift som tar avstand fra grådighet. Et sted henger en originaldrakt fra 70-tallet der det står «It used to remind me of Bill Shankley. Now it just reminds me of corrupt killing-footie. Give us our game back»

Opprøret var vakkert

En hel fotballverden reiste seg i raseri etter at tolv store fotballklubber annonserte at de ville starte Super League. En ekskusiv cup kun for de store lagene. De små lagene ville ikke kunne få oppleve eventyret. De store lagene ville spille showkamper i en liga de ikke kunne rykke ned fra. Milliarder skulle renne inn i klubbkassene til de mektigste.

Milliardærene gjorde en tabbe. De kjente ikke fotballkulturen.

– Vi var millioner som ble forbanna samtidig, og det hadde en kraft som er vakker. Det hadde en kraft i et fellesskap, at folket på gulvet klarte å vinne over de rike, grådige kapitalistene. Det var jo vakkert, sier Ansnes.

Trodde på milliardæren

Hun har skrevet en rekke bøker om klubben og om spillerne, og kjenner organisasjonen og kulturen ut og inn. Hun har også hatt et godt og nært forhold til den amerikanske eieren, John W. Henry.

FSG OUT: Supportere protesterer mot Liverpools eiere i FSG i det lagbussen ankommer Anfield før kampen mot Newcastle lørdag. Foto: Oli Scarff/AFP

Han gjorde et godt inntrykk da han kom til klubben. Han var interessert og lyttet til fansen. Dette var en mann de trodde på etter at de forrige eierne, også amerikanske milliardærer, hadde hentet ut store summer etter salg av stjerner som Alonso, Mascherano og Torres.

Degradert til kunder

– Derfor overrasket det meg slik, at han ti år senere virker som om han ikke har hørt på oss i det hele tatt. Eller at han har blitt for fristet av at store pengesummer ble viftet foran ansiktet hans.

Det tok 48 timer. Protestene kom fra politikere som Boris Johnsen og Emanuel Macron, fra spillere som Marcus Rashford og Raheem Sterling, og ikke minst fra horder av rasende fans utenfor en rekke store stadioner i Europa. Ideen om en superliga raknet, og en etter en trakk klubbene seg fra prosjektet.

– Noen få, griske eiere ville degradere oss til kunder. Om ikke annet, så skjønte de at kundene ville snu på hælen og forlate dem, og da fikk pipa en annen lyd. Og det er jo litt vakkert oppi alt, sier Ansnes.

Når hun så klubbens mektige eier, den amerikanske milliardæren John Henry, beklage seg overfor fansen på tv, ble hun ikke videre imponert.

Varig mistillit

– Han sitter med gule roser i bakgrunnen, og gult er falskhetens farge. Det han skulle ha gjort var å sitte der med røde roser samme kveld, og si noe som var oppriktig og ikke noe han hadde pugga.

Ansnes er redd for at det mange føler som et svik, vil føre til en mistillit mellom supportere og eiere i lang tid fremover.

– Vil det la seg reparere?

– Nei, det er jeg ikke sikker på. Kanskje hos noen, men det er nok veldig mange her i byen som aldri kommer til å tro på Henry igjen.