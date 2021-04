Russisk slugger ser ut til å bli Carlsens VM-motstander

Kan Jan Nepomnjasjtsjij snyte Magnus Carlsen for ny VM-tittel? Slik han gjorde i U12-klassen for nitten år siden?

Etter fredagens remis mot Magnus Carlsens forrige VM-motstander Fabiano Caruana leder Jan Nepomnjasjtsjij VM-kvalifiseringen i Jekaterinburg ett poeng foran Caruana, Anish Giri og Maxime Vachier-Lagrave.

TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer tror det er overveiende sannsynlig at russeren vinner årets "Kandidatturnering" og blir Carlsens VM-utfordrer i Dubai 24. november - 16. desember.

– Ett poeng er veldig mye å ta igjen med bare tre runder igjen å spille, sier Hammer.



– Det ligger an til å bli Carlsen-Nepomnjasjtsjij.

Ett år på overtid

Magnus Carlsens fjerde tittelforsvar kommer ett år på overtid. "Kandidatturneringen" som nå fullføres i russiske Jekaterinburg var halvspilt i mars 2020 da den ble stanset pga. korona-pandemien. Russland var i ferd med å bli stengt ned. De fem ikke-russiske deltakerne (Caruana, Giri, Vachier-Lagrave og kinserne Wang Hao og Ding Liren) måtte forlate landet eller risikere å bli værende i Russland på ubestemt tid.

På det tidspunktet var Nepomnjasjtsjij i delt ledelse med Vachier-Lagrave med 4 1/2 av sju mulige poeng. Siden turneringa kom i gang igjen 19. april har "Nepo" slått sin landsmann Kirill Aleksejenko og spilt remis med Giri, Aleksander Grisjtsjuk og nå amerikaneren Caruana.

Nepo har igjen svartpartier mot de to kineserne Wang og Ding, og sitt hvitparti mot Vachier-Lagrave; den eneste av motstanderne som har slått ham hittil i turneringa (da Vachier-Lagrave hadde hvite brikker i siste runde som ble spilt før pandemi-pausen).

Ubehagelig motstander

I sin podcast "Løperrekka" under første del av Kandidat-turneringa i fjor innrømmet Carlsen at han ville foretrekke Vachier-Lagrave som VM-motstander av de to som da ledet.

– Jeg føler jeg har taket på Maxime, sa Carlsen. Men det er ingen som syns det er behagelig å spille mot Nepo. Ikke minst på grunn av tempo. Han kommer som oftest foran på klokka. Legger tidspress på sin motstander.

Ungdomsrival

Nepomnjasjtsjij er i likhet med Carlsen født i 1990. De to har duellert siden før de ble tenåringer. I U12-klassen i ungdoms-VM i Heraklion på Kreta endte Nepo og Carlsen på samme poengsum; russeren blei verdensmester på tiebreak score.

Siden måtte Nepo se Carlsen gå forbi og bli verdens dominerende sjakkspiller det tiåret de begge var i tjueårene. Carlsen har vært rangert på førsteplass i verden i ti år. Nepomnjasjtsjijs høyeste ranking har vært 4. plass.

Carlsen har vunnet VM i hurtigsjakk tre ganger (2014, 15 og 19) og VM i lynsjakk fem ganger (2009, 14, 17, 18 og 19). Nepo har tre sølvmedaljer (lyn 2013 og 15, hurtig 2014).

Hurtig og dristig

Hammer spår at en eventuell VM-match Carlsen - Nepomnjasjtsjij kan bli vesentlig annerledes - og gjerne mer action-preget - enn da Sergej Karjakin i 2016 og Caruana i 2018 spilte 6-6 på tolv runder mot Carlsen.

– Nepo spiller veldig underholdende sjakk: Han er kjapp på avtrekkeren og spiller med stor risiko. Han velger ofte vekk objektivitet til fordel for hurtighet, for å presse motstanderen på tiden. Det er en strategi jeg tror passer dårlig mot Magnus, som er veldig flink til å straffe små feil, og har selvtilliten til å ikke la seg skremme av hurtig spill.

Holder Carlsen som favoritt

Hammers kollega Maud Rødsmoen er enig, og holder også Carlsen som favoritt.

– Nepo en av de få i toppen som ofte har klart å slå Magnus ved å nettopp spille risikabelt og dynamisk. Han har en mer utradisjonell stil og det kan være til hans fordel at det blir mye uforutsigbarhet og muligheter i stillingene.

– Jeg tror likevel sannsynligheten for at Magnus beholder verdensmestertittelen er stor, med fjorten partier å gjøre det på minimeres tilfeldighetene som Nepo ofte utnytter.