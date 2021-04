Klubbeieren har ikke kontaktet Klopp etter Superliga-kollapsen

Jürgen Klopp er fornøyd med at Superligaen ikke blir noe av.

– Det mest positive med Superligaen er at den ikke ble realisert, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp på fredagens pressekonferanse.

Liverpool var blant de tolv klubbene som ønsket å danne Superligaen, men Merseyside-klubben trakk seg etter et massivt opprør i Fotball-Europa.

Det samme har de andre fem klubbene fra Premier League.

Klopp bekrefter at han ikke har snakket personlig med klubbeier John W. Henry, som la ut en offentlig unnskyldning i sosiale medier. Der beklaget han overfor supporterne, spillerne og manager Klopp.

– Det er ikke nødvendig fordi jeg tror jeg ble nevnt i unnskyldningen. Det var personlig nok for meg, sier Jürgen Klopp.

Trenger ikke en forklaring

Tyskeren er ikke plaget over ikke å være involvert i Superliga-planene.

– Jeg kommer til å få tid til å snakke med eierne, og da vil jeg trolig bli forklart tankene deres. Er det virkelig viktig nå? Om jeg hadde snakket med dem i forkant, ville jeg sagt at det ikke var en god idé. Jeg vet ikke om det ville endret noe. En manager bestemmer mye, men ikke disse tingene.

– Pep Guardiola har vunnet nesten alt med Manchester City, men heller ikke han har blitt involvert. Det er helt normalt. Avgjørelser tas på ulike nivåer. Det er ikke viktig for meg å få en forklaring. Jeg er bare glad det ikke blir noe av, sier Klopp.

Den tidligere Mainz- og Dortmund-treneren mener det er viktigere ting å snakke med eierne om enn Superliga-planene.

– Vi må planlegge fremtiden og ikke snakke om hva som har skjedd. Det er veldig bra det ikke skjedde, for det ville virkelig vært ille, men jeg har en jobb å gjøre. Jeg kan ikke gjøre andres jobb. Vi må sørge for at det ikke skjer igjen, sier Klopp.

Kritisk til nytt CL-format

Klopp liker heller ikke det nye Champions Legaue-formatet, som blant annet kommer til å bety at det blir ti innledende kamper mot dagens seks.

– Hva er tanken med nye Champions League? Penger, sier Klopp.

– Du kan ikke bare starte nye turneringer. Det er veldig bra Superligaen er ute av bildet, men det nye Champions League-formatet er ikke bra. UEFA viste meg det, og jeg sa at jeg ikke likte den. Ti kamper i stedet for seks var ikke en idé jeg ga dem, sier han.

Liverpool-spillerne gikk ut tidligere denne uken og uttrykte sin motstand mot planene om Superligaen.

– Jeg har snakket med laget. Vi holdt et møte, der jeg forklarte det og sa at jeg håpet ikke forholdet vårt var skadelidende av dette, sier Klopp.

Klopp kunne også bekrefte at midtstopper Nathaniel Phillips ikke rekker Newcastle-kampen, mens Curtis Jones er tilbake fra skade.