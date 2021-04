Joakim (26) falt ned fra en tolv meter høy takterrasse og overlevde: – Jeg hadde griseflaks

Etter ulykken bestemte Joakim Ingebrigtsen seg for å satse på drømmene sine. Nå oppfordrer han andre til å gjøre det samme – før det er for sent.

I 2015 bestemte Joakim Ingebrigtsen og kompisene seg for å backpacke. De var nylig ferdig på videregående, og var sultne etter å komme seg ut i den store verdenen.

Det var denne turen som skulle bli skjebnesvanger for Joakim.

– Vi var i Kina og på et eller annet tidspunkt i denne reisen, fant kompisene mine meg rett og slett livløs i en pøl av blod, sier han og fortsetter:

– Jeg hadde falt tolv meter ned fra en takterrasse, og landet på brostein. Jeg knuste hele fjeset mitt, punkterte en lunge, brakk et ben og revnet flere deler i ankelen.

Minnene til 26-åringen er vage fra denne perioden, og ingen vet hvordan han falt ned fra taket denne kvelden.

Tilbake til livet

I litt over tre døgn lå Joakim i koma. Da han våknet, ventet en rekke operasjoner. Etter hvert kom han seg hjem til Norge, etter det han beskriver som den verste flyturen i sitt liv.

– Var det fare for at du kunne bli lam?

– Ja, 100 prosent. Jeg hadde griseflaks. Tolv meter er høyt, så det logiske ville vært at jeg ikke hadde sittet her i dag. Og jeg fikk jo hevelser ved flere av ryggvirvlene mine. Legene bare ristet på hodet, og stilte seg spørsmålet om hvorfor det ikke var brudd alle de stedene. Og det ville ha ført til ryggmargsskader.

VEIEN TILBAKE: I 17 uker var Joakim innlagt på sykehus. Det tok et halvannet år før han kom seg tilbake i jobb igjen. Foto: Privat

I 17 uker var han innlagt på ulike sykehus og rehabiliteringssentre. Veien tilbake til livet startet for alvor.

– Det var en lang prosess med mange små steg man måtte ta hver eneste dag. Jeg fikk utrolig god hjelp på veien, da jeg var pasient på steder som Sunnaas sykehus og CatoSenteret.

Nå omtaler 26-åringen livet som før og etter ulykken.

– Det er full klisjé, men det er sant. Den viktigste endringen var at jeg fikk et endret forhold til tid. Hvis du spør en 19-åring i dag, inkludert meg selv, om hvor gammel du tror du blir, så svarer de fleste 90-år. Etter ulykken ble det veldig klart at dette er ikke tilfellet, og at livet kan bli tatt fra deg på et øyeblikk. Og dette skiftet også fokuset mitt over på å bruke den tiden man har, mens man har den, på best mulig måte og følge sine drømmer.

Ble gründer

Og det å følge sin store drøm er nettopp det Joakim har gjort nå – nesten seks år etter ulykken.

Som tidligere idrettsutøver, med titler som norgesmester i speiding, norgesmester i Pole Sport og styrkeløfter på nasjonalt nivå, har han alltid vært opptatt av hva han putter i kroppen.

Likevel var det ett spesielt møte med en sykepleier ved Sunnas, som endret forholdet hans til mat.

– Jeg hadde fått mat gjennom en tube i veldig mange uker. Da jeg endelig skulle få mitt første solide måltid etter ulykken, satt jeg og snakket mye om mat med sykepleieren som hadde ansvar for meg. Hun var veldig entusiastisk og snakket i vei om viktigheten av sunn og næringsrik mat som en del av veien tilbake etter en slik type ulykke, sier han og fortsetter:

IDRETTSUTØVER: Både før og etter ulykken har Joakim holdt på med idrett på nasjonalt nivå. Foto: Privat

– Jeg har drevet med idrett hele livet, så det perspektivet har jeg kjennskap til, men etter denne samtalen, skjønte jeg hvor mye som blir påvirket av hva du spiser.

Siden har mat fått en enda viktigere plass i Joakim sitt liv. Likevel er det én ting som har vært et stort irritasjonsmoment for han, og det er at det kan være vanskelig å få tak i gode og sunne alternativer etter et visst klokkeslett på døgnet, eller i hverdagens hast.

Da kom han over den amerikanske roboten Sally, som er verdens første ferskvarerobot. I USA har den vekket stor interesse, og 400 roboter er nå plassert ut rundt omkring i statene.



Nå har han, sammen med to andre kompiser, satset alle sparepengene på å importere roboten til det norske markedet.

– Jeg kom over noe som virkelig kunne være en fantastisk tilskudd til min hverdag, og da har man lyst til å dele det med resten av verdenen.