Farmen-Nils i harnisk etter forelegg: – Jeg aksepterer selvfølgelig ikke boten

Politiet i Finnmark har fredag utskrevet to forelegg til arrangøren av Farmen-festen som ble holdt på klubbhuset til Indre Billefjord idrettslag 27. februar i år.

– Etter gjeldende nasjonale regler på tidspunktet var det ikke lov å gjennomføre private arrangement innendørs med flere enn 10 personer, opplyser Morten Daae i Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

– Ikke åpning i regelverket

Festen ble arrangert på et tidspunkt med urovekkende smittespredning i Norge, men med lite smitte i Finnmark. Selv om deltagere testet seg før og etter de ankom Finnmark var det ikke åpning i regelverket for å arrangere slike fester.

Idrettslaget og en person får et forelegg på 20 000 kroner hver for å ha arrangert festen og brutt Smittevernloven § 7 - 12, jf. covid-19-forskriften § 24, jf. smittevernloven § 4 - 3, jf. covid-19-forskriften § 13a.

For de øvrige deltakerne på arrangementet er forholdet henlagt etter bevisets stilling.

Aksepterer ikke boten

Finnmarksværingen Nils Kvalvik er den som regnes som arrangør for festen og ble bøtelagt 20.000 kr. Det nekter han å betale.



– Jeg aksepterer selvfølgelig ikke boten, dette er en prinsippsak for meg.

Han forteller videre hvorfor han mener det er urettferdig at de skal bli bøtelagt for farmen-festen.

– Vi har hatt et strengere regime enn alle TV-produksjoner. Vi gjorde det strengere enn da vi dro inn på Farmen, og da tenkte vi at vi hvert fall var innenfor, sier han og fortsetter:

– Vi var i flere møter med kirken og A-media som sendte gudstjenesten for at dette skulle gjøres så sikkert som mulig. Hvis dere ser på bildene så er vi tett i kirken også, hvorfor er det ingen som reagerer på det? spør han.

NEKTER Å BETALE: Nils Kvalvik syns det er urettferdig at han har blitt bøtelagt Foto: Espen Solli

Gleder seg til rettsaken

Han sier at han hadde godtatt boten om han hadde invitert mange tilfeldige mennesker på fest.

– Hadde det vært fest klokken 03.00 på kvelden og jeg hadde ropt: «Kom på fest til meg», da hadde jeg lagt meg flat, med lua i hånden, men det var ikke slik, sier han og avslutter:

– Jeg gleder meg til rettsaken, da får vi se om vi lever i et kommunistisk regime eller ikke.

Vakte stor oppsikt

– Etter å ha vurdert saken og forskriften har vi kommet til at det er tvil om at deltakerne på et arrangement av denne type kan straffes slik forskriften nå er. Derfor er forholdet henlagt for deres del, opplyser Daae.

Det vakte stor oppsikt da en rekke Farmen-deltagere fra fjorårets sesong reiste til Finnmark tidligere i vinter. Flere av deltakerne delte flittig av festen på sosiale medier.

Flere av deltakerne la seg i ettertid flat, og innrømmet at det var en dum ide.

– Jeg legger meg helt flat og beklager på det sterkeste at dette skjedde. Det er utrolig pinlig og jeg håper virkelig at mine feilgrep ikke har bidratt til at mine følgere eller andre tenker det er greit å ikke overholde avstanden på én meter, sa Karianne Vilde Wølner til God kveld Norge.

Presten Thor Haavik (26), var også raskt ute å beklaget på sin Instagram-profil

– Ingen har ønsket å signalisere at restriksjonene ikke er viktig og ingen har ønsket å signalisere at man ikke trenger å være godt forberedt til Gudstjeneste. Dette har vi likevel gjort, og det ber jeg om tilgivelse for, skrev han.