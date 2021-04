Mann bevisstløs etter å ha fått paller over seg

En mann er bevisstløs etter en ulykke på et gårdsbruk. Luftambulansen er på stedet.

Klokken 13.28 fikk politiet melding om at en mann var skadet etter å ha fått noen paller over seg. Ulykken har skjedd på et gårdsbruk i Lier.

– Foreløpig ingen detaljer om hendelsesforløpet, skriver politiet på Twitter.

Mannen er bevisstløs, og skadeomfanget er foreløpig ukjent. Ambulanse og luftambulanse er på stedet.

– Hendelsen vurderes foreløpig som en arbeidsulykke, skriver politiet.



Saken oppdateres.