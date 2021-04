Volvo V70 og XC70 med dieselmotor var høyt plassert på salgsstatistikken i Norge i mange år. Stasjonsvogn med god plass og høy sikkerhet passet mange familier som hånd i hanske.

Men så kom det elektriske skiftet. Den populære herregårdsvognen til Volvo ble ofret. Produksjonen av XC70 ble avsluttet for snart fem år siden - og nå selges det knapt nybiler med dieselmotor lenger.

På bruktmarkedet, derimot, er historien en helt annen. Der lever interessen for diesel i beste velgående.

Det merkes blant annet på omsetningen av nettopp Volvo XC70.

– Den er faktisk mer populær enn noen gang. En 2016-modell, som har gått 60-70.000 kilometer, koster like mye som en ny Polestar 2, forteller Brooms bilekspert, Benny Christensen i syvende episode av BroomPodden.

Unik standing

Den spede starten for XC70 var tilbake i 1998. Da med det som den gang het Volvo V70 Cross Country. Egentlig en ganske alminnelig Volvo-stasjonsvogn, men med litt høyere bakkeklaring, firehjulsdrift, større hjul og litt offroad-staffasje.

Ettersom bilene solgte godt over flere år, finnes det også et godt utvalg i bruktbilmarkedet. I skrivende stund knappe 300 eksemplarer på Finn.no.

De aller billigste, som gjerne har rullet over 300.000 kilometer, koster fra 220.000 kroner. Mens en godt utstyrt 2016-modell – med lav kilometerstand - letter deg for rundt 450.000 kroner.

På innsiden har det skjedd litt med Volvo siden XC70 var moderne. Men setene er blant de beste på markedet.

Bruktbil: De aller fleste kjøper diesel fortsatt

Dette må du sjekke

– Som alltid bør servicehistorikk sjekkes, når bilen sist hadde, eller skal på EU-kontroll. Feil på bremser og forstilling er en gjenganger på Volvo, forteller Broom-Benny.

Parkeringsvarmeren kan være et svakt punkt. En del biler har problemer med automatgirkassa. Elektronikkfeil er også ganske vanlig og alle elektriske funksjoner bør sjekkes nøye. Særlig parkeringssensorer og de elektriske vindusheisene har det vært en del trøbbel med. Det kan også være verdt å tenke på at bilen bruker ganske mye drivstoff.

– Men leter man opp et helt og pent eksemplar i god tekniske stand, er dette fortsatt biler som kan tjene eierne sine trofast i mange, mange år.

Her er det rette kanter bak, som gir mye plass.

Broomredaktøren da han kjøpte dieselbil: – Det tror jeg var smart

BMW og Alfa Romeo

To andre kjøp som kan være gunstige er forrige generasjon BMW X5 og Alfa Romeo Stelvio. To SUV-er som kanskje er ekstra attraktive for de som liker å kjøre bil.

Dette er biler som er fire-seks år gamle, som har romslig bagasjerom, lavt forbruk, firehjulsdrift og kan trekke litt tunge tilhengere.

– Det som er verdt å huske på er at det er vanskelig å spå hvordan prisutviklingen vil bli framover. Særlig Stelvio både er, og vil trolig fortsette å være en ganske tungsolgt bil, understreker Broom-Benny.

