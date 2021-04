Rødgrønt angrep fra Melby: – Rusreformen er ikke over selv om Støre forsøkte å stoppe den

Melby startet sin tale til landsmøte i dag med å trekke fram Venstres viktigste reformseier i regjering: Rusreformen.

– Kampen er ikke over

– For Venstre har et viktig mål med rusreformen vært å gi de mest rusavhengige et bedre liv, innledet Melby.

Men reformen har strandet på Stortinget der den ikke har flertall. Skylden for det skyver Melby over på Ap-leder Jonas Gahr Støre. Forrige helg vedtok Ap et nei til avkriminalisering.

– Kampen for rusreformen er ikke over, selv om Jonas Gahr Støre forsøkte å stoppe den forrige helg. Hvis de rødgrønne nå ender opp med å stanse rusreformen i Stortinget, skal vi kjempe helt fram til valgdagen.

Advarer mot rødgrønn skolepolitikk

Og angrepene på de rødgrønne fortsatte. Melby brukte tid på saksfeltet hun selv har ansvar for: Skole.

– De rødgrønne har kalt det jåleri å heve statusen på lærerutdanningen til en mastergrad, og stille krav til karakterene ved inntak til lærerutdanningen. De har advart mot at det ville bli færre lærere av å stille krav, sier Melby.

Venstre-lederen og kunnskapsministeren advarer sterkt mot de rødgrønnes skolepolitikk.

– De rødgrønne skal få lov til å kalle det jåleri. Men de kan ikke få lov til å reversere den gode utviklingen vi har stått bak, fjerne kravene vi har stilt og avlyse kunnskapssatsningen vi har fått gjennomslag for.

– Ap, Sp og SV skal ikke få lov til å ta norsk skole tilbake i tid. Og det er bare én ting vi kan gjøre for å unngå det: Å vinne valget, forsetter Melby.

Hun trakk spesielt fram fullføringsreformen, som innebærer de største endringene av videregående opplæring siden Reform 94.

– Vi går bort fra den sosialdemokratiske tankegangen om at alle elever skal passe inn i samme mal, og kommer med endringer hvor det er skolen som skal tilpasse seg eleven – ikke omvendt.

Melby om Støre: –Vil unngå småkrangling

Også når Melby snakket om klimapolitikk fikk de rødgrønne gjennomgå.

I talen hevder hun at Senterpartiet er mot nesten alt som fungerer, mens Ap er mot ganske mye av det som fungerer.

– Det hjelper ingenting at Espen Barth Eide snakker som en Venstre-mann om klimapolitikk og internasjonalt samarbeid. For Ap har også en nestleder som bruker tida si på å konkurrere med Trygve Slagsvold Vedum om å være mest for billig biff, burger og bensin.

Støre selv fikk også gjennomgå.

– Støre er mer opptatt av å unngå småkrangling mellom fløyene i eget parti, enn å unngå de enorme konfliktene som vil komme om ikke verden lykkes med å løse klima- og naturkrisen



Barnehagegaranti

Guri Melby lovte å løfte fram hverdagsutfordringene til folk og breie ut partiet da hun lanserte sitt kandidatur. En av sakene hun løftet fram var at alle barn skal få barnehageplass rett etter foreldrenes permisjon er over.

– Vi ser at det er flest kvinner som er hjemme med ulønnet permisjon mens de venter. Dagens ordning er dårlig for barna, og den er dårlig for likestillinga. Derfor vil jeg ha en barnehagegaranti: Gi ettåringene rett til barnehageplass rett etter endt foreldrepermisjon, sier Melby.

Saken er ikke en del av programforslaget slik det foreligger nå, men Melby har tenkt å kjempe for å få garantien inn igjen i løpet av helgens landsmøte der partiet skal meisle ut politikken de skal gå til valg på til høsten.

Saken oppdateres.