Mystisk lapp får Facebook til å koke – men hva står det egentlig på den?

Et bilde av en håndskrevet lapp har gått viralt på Facebook.

En anonym kvinne skal ha bedt om hjelp til å tyde det som står på lappen hennes bestefar skrev til henne like før han døde.

Kvinnen la ifølge den britiske tabloiden The Sun først ut bildet i en lukket Facebook-gruppe, og nå spres det som ild i tørt gress.

«Er det noen her som klarer å tyde det som står her?» spurte kvinnen, og fikk tusenvis av svar.

Villig til å gjøre alt

I innlegget som deles hyppig, understreker kvinnen at lappen er viktig for henne og at hun ikke ønsker at noen skal spøke med hva som står på den.

«Jeg er villig til å gjøre alt for å vite hva hans siste ord var,» skriver hun.

Mange har tatt utfordringen og forsøkt å tyde det som står på lappen, og det har ifølge nettstedet kommet inn tusenvis av forslag.

Mange mener at det står «It's nearly time to rest. Granddad», altså «Det nærmer seg tid for hvile. Bestefar».

Andre mener at det står «It's nearly time for goodbye» – «Det er på tide å si farvel».

FACEBOOK-DETEKTIVER: Her forsøker et av gruppemedlemmene å tyde det som står på lappen. Foto: Skjermdump

Rører Facebook

Mange er blitt rørt av bestefarens siste ord til barnebarnet, og mange kommenterer at lappen fikk dem til å gråte.

Flere sender kvinnen kondolanser.

«Jeg er sikker på at det står det nærmer seg tid for hvile. Bestefar. Herlighet, jeg er så lei meg,» skriver en kvinne.

«Jeg får skikkelig vondt av deg. Denne smerten kommer du aldri over. Sender deg mye kjærlighet,» skriver en annen.

Drap, skrekk-reke og urner

Å be Facebook om hjelp, er ikke så dumt.

TV 2 skrev i 2019 om en Facebook-gruppe som klarte å løse et 15 år gammelt drapsmysterie, mens en annen klarte å løse skrekk-reke-mysteriet.

FORSVANT: Det lille, blå steinhjertet ble funnet takket være et enormt Facebook-engasjement. Foto: Jennifer Kemp

I 2015 la en amerikanske kvinne ut en fortvilet etterlysning på Facebook, som gikk viralt.

Hun hadde mistet den bitte lille urnen sin, som inneholdt levningene etter sønnen hun mistet da hun var bare 20 uker på vei.

Hele 25.000 delte etterlysningen på kort tid, og utløste en vill jakt etter urnen, som var formet som et blått hjerte i stein.

Takket være det enorme Facebook-engasjementet, ble urnen funnet av to jenter som lekte.

«HAN HAR BLITT FUNNET!!! Gjemt bort i et hjørne på et hotellrom. Takket være de to små jentene som lekte gjemmeleken, har han blitt funnet!», skrev kvinnen i en oppdatering på Facebook.

Fant sprøyteklump

I begynnelsen av april ba Tine Marie Hagelin Facebook om hjelp til å finne ut hva hun hadde funnet i fjæra i Tromsø.

Hun skulle bare rydde på stranda da hun kom over en svart, smeltet klump full av sprøyter og gul væske, men hun har foreløpig ikke fått svar på hva i alle dager den gule væsken er.