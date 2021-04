«Charter-Bjørge» er død

Det var Fredriksstad Blad som først omtalte dødsfallet.

Kona Tove Olsen bekrefter den triste nyheten.

– Bjørge fikk bukspyttkjertelbetennelse og var innlagt på sykehuset i fem uker. Han døde av hjertestans, sier hun til avisen.

Paret fra Onsøy er kjent fra «Charterfeber» og «Svinesund – Handel i Grenseland». Gjennom sistenvnte fikk Bjørge kallenavent «Løkmannen», fordi han elsket å spise rå løk, skriver VG.

I TYKT OG TYNT: Det er kona Tove Olsen som bekrefter dødsfallet. Foto: TV 3

I 2019 vant Bjørge og Tove den gjeve Gullruten-prisen for «Årets TV-øyeblikk» for innslaget som gikk på lufta i «Charterfeber» året før, da de forsøkte å skru på en lysbryter uten nøkkelkort.

Tove forteller til Fredriksstad Blad at hun nå er veldig glad for de to Syden-turene de fikk sammen.