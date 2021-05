Dette skal hjelpe dem til OL-gull: – Et konkurransefortrinn

– Jeg har på meg åtte sensorer på kroppen min, smiler den norske triatlonkjempen Gustav Iden til TV 2.

Ved hjelp av samme teknologi som måler energieffektivitet på store bygninger, skal små sensorer som plasseres på kroppen regne ut kjernetemperaturen på utøverne underveis i løpene.

Hensikten er å bedre kunne regulere kreftene.

– En trygghet

– Det er litt som pulsen. Hvis du klarer å forstå hvordan pulsen er i forhold til terskelen din, så unngår man å møte veggen. Å bruke kjernetemperaturen gir et konkurransefortrinn, sier triatleten Kristian Blummenfelt.

– Det gir en trygghet om du ser at du har gode verdier underveis i løpet. Si at du er på vei mot et stup i syklingen, så skjønner man at man må roe ned om man skal komme seg gjennom løpingen, fortsetter bergenseren, som fikk en perfekt start på OL-sesongen lørdag, da han vant årets første konkurranse i verdensserien i japanske Yokohama.

Lansdslagskollega Casper Stornes er også fornøyd med nyvinningen.

– Det funker ganske bra. Vi bruker det i økter for å se hvor mye «opp» vi kommer, sier Stornes.

Den unike teknologien er utarbeidet av friidrettslandslaget selv, i samarbeid med CORE Technology.

I rute til OL

– Du kan kalle det et termometer i sanntid, forklarer Chris Blomfield-Brown.

Han er produktsjef i selskapet.

– Når en idrettsutøver jobber hardt, så øker kjernetemperaturen til høye kroppstemperaturer. Vi har sett idrettsutøvere med temperaturer på over 41 grader – 40 er helt vanlig under hard trening, sier Blomfield-Brown.

– Når kroppstemperaturen går opp, så viderekobler kroppens nedkjølingssystem blod vekk fra musklene. Det svekker yteevnen. Denne teknologien hjelper dem i slike situasjoner og vil heve yteevnen deres, fortsetter australeren.

Det er litt over to måneder til OL-ilden tennes i Tokyo. De norske triatletene hevder de er helt i rute.

– Det høres kanskje ut som dette er noe vi har begynt med i siste liten, men dette er faktisk noe vi har holdt på med lenge. Nå vil vi implementere det og gjøre alt inn i perioden mot OL, sier Gustav Iden.