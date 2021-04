Har samlet gamle kjærlighetsbrev til kona på loftet: – Vi har ikke lest dem

Politiker Jonas Gahr Støre (60) var ivrig på å skrive brev til sin kone mens han studerte i utlandet. Disse brevene har han tatt vare på i to poser på loftet.

Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, ble sammen med sin kone Marit Slagsvold i 1981.

Kort tid etter de ble kjærester, dro Støre til Frankrike for å studere. Slagsvold var noen ganger på besøk hos han, men var mest hjemme i Norge.

SKREV BREV: Marit Slagsvold og Jonas Gahr Støre sendte kjærlighetsbrev til hverandre da de var unge kjærester. Her er de sammen på Nobelskomiteens bankett på Grand Hotel i 2018. Foto: Lise Åserud

Avstandsforholdet fikk dem begge til å kjenne på et stort savn, og det var ikke like lett å holde kontakten på den tiden.

– Det var ikke internett eller mobiltelefon, og det var dyrt å ringe, forklarer Støre.

Sendte brev hver uke i tre år

Når han gjester «Senkveld med Helene og Stian», forteller han at brevskriving ble deres måte å holde kontakten på.

Støre ønsket å kunne ha kontakt med sin kjære så ofte som mulig, og tok derfor det hele veldig seriøst:

– Jeg hadde kartlagt postkasser rundt der jeg bodde i Paris: «Der tar det tre dager, der tar det fire dager med brev», ler 60-åringen.

De skrev som regel hyggelige ting til hverandre, men noen ganger måtte de også dele sin frustrasjon rundt det å ha et avstandsforhold.

– Det var jo et savn, ikke sant. Så det ble et brev i uka i tre år, forteller Støre.

Kjærlighetsbrev på loftet

SAMLING PÅ LOFTET: Jonas Gahr Støre har tatt vare på alle kjærlighetsbrevene han og kona skrev til hverandre på loftet. Foto: Helene Kjærgaard/TV 2

Så snart det dukket opp et brev i postkassen, skrev de et nytt brev tilbake, og Støre innrømmer at han har samlet på alle sammen.

– Nå har vi to poser på loftet: En fra meg til henne og en fra henne til meg. Vi har ikke tatt dem opp og lest dem, men de ligger der, forteller Støre.

Han innrømmer at han likevel har bladd litt i brevene, men har ikke lest dem enda.

Programleder Helene Olafsen spør hvorfor han ikke har lest dem - da svarer Støre:

– Det er nesten som å kikke på seg selv, ler han.