Krystallklar Solskjær til TV 2: – Imot mine prinsipper som sportsmann

I et eksklusivt TV 2-intervju forteller Ole Gunnar Solskjær at Superliga-nyheten slo ned som en bombe sist søndag. Torsdag måtte han svare illsinte fans som tok seg inn på Uniteds treningsanlegg.

Nyheten om en ny Superliga var ikke mer enn et par timer gammel da en uvitende Ole Gunnar Solskjær ble stilt til veggs om temaet etter seieren mot Burnley forrige søndag.

Nå snakker Manchester United-manageren ut, etter det han selv kaller en «annerledes» uke.

– Du kan ta alle kursene i verden, fotball- og trenerkurs, og når du er i en sånn stilling, må man bare være klar for alt. Det var jo en bombe som kom på søndag. Nå når vi endelig skulle ha en uke uten midtukekamp og når vi kunne ha litt rolige forberedelser til Leeds-kampen, så kom den, sier Solskjær til TV 2.

MISFORNØYD: Manchester United-fans utenfor Old Trafford tidligere denne uken. Foto: Per-Atle Karlsen

For nordmannen visste ingenting ting om planene Manchester United-eier Joel Glazer hadde lagt sammen med elleve andre europeiske klubbeiere, men da nyheten sprakk, falt det på ingen måte i god jord hos 48-åringen.

– Jeg synes dette var en dårlig ide og et dårlig konsept. Først likte jeg ikke måten det kom ut på, det er jo én ting. At ingen managere, spillere eller fans har vært med på det. Vi kan ikke forvente at vi skal ha en mening om alt, men jeg tror alle så at dette kom ut feil og at det hadde vært feil, sier Solskjær og fortsetter:

– Jeg er jo fullstendig imot en sport der man vet på forhånd at det gjør ingenting hvordan vi presterer i år, fordi vi kan gjøre det til neste år. Den der draftingen i USA, at du vil gjøre det dårlig fordi du kommer øverst på draftingen og får de beste spillerne til neste år, det er imot mine prinsipper som sportsmann.

Måtte svare rasende fans

Etter massive protester fra fotball-fans verden over har Superligaen falt sammen som et korthus de siste dagene. En etter en har alle de engelske klubbene trukket seg fra avtalen. Det samme gjorde Manchester United tirsdag kveld.

– Det verste med det for meg er at sport, og det konkurranseinstinktet, må alltid være der. Man er alltid nødt til å fortjene det man vinner, sånn har jeg alltid vært. Jeg skal vinne på tross av, i stedet for på grunn av. Jeg har blitt satt på benken så mange ganger, jeg har tapt cupfinaler og viktige kamper i serien og ikke vunnet serien. De sitter lengre i deg enn seirene dine. Man må fortjene retten til å være med i europeisk fotball, sier Solskjær og presiserer:

– Vi vil være med i europeisk fotball, men vi vil være med på grunn av at vi fortjener det på banen. Hvis man har noe å kjempe for og jobbe mot, så har du også noe du er redd for. Du er redd for å mislykkes. Jeg har alltid levd med den frykten for å mislykkes. Jeg tror den er viktig i sport generelt og i livet generelt. For at du skal få det beste ut av deg selv har du nødt til å komme deg ut av komfortsonen. Altså at jeg vet at det kan gå galt, men det er eneste måten jeg faktisk får ut det beste av meg selv på. Du må skikkelig «go for it». «Live on the edge», som de sier borti her.

Men selv om Manchester United må gjøre seg fortjent til spill i Europa i framtiden, er fansen alt annet enn imponert av Glazer-familiens handlinger de siste dagene. Torsdag måtte Solskjær svare en gruppe illsinte fans, som tok seg inn på treningsanlegg i Carrington i protest mot Superligaen og klubbens amerikanske eiere.

– Du vet at fotball er følelser, som Åge (Hareide) skrev i boken sin en gang i tiden. Det skal være lov for supportere og fans å ytre sin mening, og jeg er glad for at de gjorde det. Jeg vil gjerne høre på dem og lytte til dem, og jeg tok en liten samtale med noen av trenerne mine og Nemanja (Matic) ble med. Jeg synes det var viktig at vi viste at vi vil høre på dem, og det var ikke noe problem i det hele tatt. Det tror jeg denne uken har vist også, at fansen er utrolig viktig. Vi er ingenting uten dem, sier Solskjær om episoden.

På dagens pressekonferanse fikk Solskjær også spørsmål om sitt forhold til Glazer-familien.

– Jeg har sagt det jeg har sagt om Superligaen, og jeg er så glad for at alle eierne og klubbene ble enige om at dette var en feil. Jeg har alltid hatt et godt arbeidsforhold med klubben og eierne. Vi snakker sammen bak lukkede dører og de lytter til mine meninger. Vi jobber for å forbedre Manchester United, sier han.

Roser Woodward

I alt kaoset den siste uken kom også beskjeden om at Manchester United-sjefen Ed Woodward trekker seg fra sin stilling. Mannen som hentet Solskjær blir etter sigende værende på på Old Trafford til sesongslutt.

FERDIG: Manchester United-sjef Ed Woodward gir seg etter sesongen. Foto: Oli Scarff

– Jeg håper at vi kan avslutte denne sesongen med en god avslutning i serien og presse de foran oss. Og at vi kommer til finalen og vinner Europaligaen. Det har vært en veldig fin avskjedsgave fra oss, for han har backet oss, sier Solskjær til TV 2.

– Han har ofte holdt en litt beskyttende hånd over deg når det har blåst litt. Frykter du at en ny sjef vil gjøre din hverdag mer usikker om det skulle butte litt imot igjen?

– Du har et poeng. Jeg og Ed har hatt et veldig godt forhold. Han har backet meg og det var jo han som hentet meg inn. Han har støttet meg hele veien, og som du sier, han har tatt mye av... han har hatt mange stikk han, altså. Det blir spennende å se hva klubben gjør og hvem som kommer inn, sier Solskjær.