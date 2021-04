Krever endring: – Skal åpningen skje kontrollert, må noe gjøres nå

Etter en periode med nasjonalt skjenkestopp, ble de nasjonale reglene lettet noe på over påske.

Det gjør blant annet at du byer som Bergen og Tromsø kan spise mat ute eller ta deg en utepils.

Men i Oslo, er det skjenkestopp og kun take-away på restauranter. Og slik har det vært siden november i fjor.

Nå krever NHO Reiseliv og de som jobber i bransjen i hovedstaden, en endring.

– Oslo skal ha en styrt åpning, men åpningen er allerede i gang. Parkene er åpne og folk samles ute. Skal Oslo kommune klare å ta styringen, burde uteserveringen åpne. Da må noe gjøres nå, sier Karl-Henning Svendsen, daglig leder av Noho Norway, som driver en rekke utesteder.

Tryggere servering

For det fine været den siste tiden, har ført til stor aktivitet utendørs. I parkene har det vært fult av folk, og sist helg måtte politiet rykke ut til en rekke private samlinger.

Svensen mener vi i stor grad kunne unngått private ansamlinger, hadde uteservering vært mulig.

– Folk har et enormt behov for å møtes nå, og det er ikke rart. Da er det bedre at det skjer i profesjonelle rammer med smitteverntiltak, og folk som kan følge med på det som skjer, sier han.

NHO Reiseliv krever at det blir åpnet for uteservering i hovedstaden så snart som mulig.

Også de mener dette er et godt tiltak for en trygg gjenåpning.

– Uteserveringen må komme i gang så fort som mulig. Uteservering er ikke noe mer smittefarlig enn å sitte andre steder ute, og det bidrar i tillegg til trygge arbeidsplasser, sier leder for NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, til TV 2.

Hun sier det er forståelse i bransjen for at servering innendørs må vente, men at det ikke finnes gode argumenter for å ikke kunne servere ute.

– Vi ser at de i Bergen har vært flinkere til å adressere tiltakene der smitten faktisk er. Det gjøres ikke i Oslo, der utelivet blir unødvendig straffet, sier hun.

– Fungerer godt

I Bergen er hotelldirektør Frank Ove Wennevik ved Radisson Blue Royal Hotel godt fornøyd med lettelsen av de nasjonale tiltakene.

– Vi har gode opplevelser med de lokale restriksjonene som kom over helga. Denne gangen treffer de det det skal være, og tiltakene virker målrettet, sier Wennevik, som nå serverer både mat og drikke utendørs.

Uteserveringen foregår på en trygg måte, mener han.

– Allerede fra vi åpnet etter første nedstengning i fjor har vi hatt strenge tiltak. De ansatte bruker smittevernutstyr, og vi har avstand mellom bordene, samt smittevask av bord mellom alle gjester, sier han.

Også han mener det virker tryggere for folk å samles under profesjonelle rammer, enn privat.

– Vi er strenge med smitteverntiltakene, men folk koser seg likevel. Jeg tenker dette er tryggere enn private fester og samlinger, sier han.

Svendsen i Oslo har full forståelse for at alt må gjøres for å unngå smitteøkning.

– Vi har ingenting å tape på en smitteboom, der har vi samme interesser som Oslo kommune, for vi har alt å tape på en ny nedstengning. Situasjonen vi er i nå føles likevel ikke riktig, da vi mener vi kunne gjort dette på en trygg måte, sier han.

– Alles ansvar

Byrådsleder Raymond Johansen har varslet at han tirsdag neste uke vil avholde en pressekonferanse, der det opplyses om tiltakene videre i Oslo.

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) er tydelig på at serveringsbransjen ikke skal være stengt lenger enn det de ser nødvendig.

– Men vi har ikke fått noen helsefaglige råd som tilsier at vi bør åpne opp for uteservering nå. Min hovedbekymring som næringsbyråd er næringslivets ve og vel og at utelivsbransjen kommer på beina igjen. Bransjen kan være helt trygg på at jeg vil bidra til en kontrollert åpning så snart det lar seg gjøre, sier hun til TV 2.

Hun understreker at Oslo har sosial nedstengning, og at det er alles ansvar å overholde smittevernreglene.

– Jeg forstår godt at folk trekker ut når det er fint vær, men alle har et selvstendig ansvar for å følge smittevernreglene, også i parken. Når vi gjenåpner byen, må det være fordi vi anser det som forsvarlig, ikke med begrunnelse i at enkelte ikke følger reglene, sier hun.