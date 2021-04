Hardt ut mot Høies breddefotball-forbud: – Uforståelig

Omkring 50 000 breddefotballspillere får fortsatt ikke trene med fullkontakt eller spille kamper.

Det ble klart under regjeringens pressekonferanse torsdag.

– Det er en ren politisk beslutning, som ikke er faglig fundert.

Det sier fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap).

Han peker på faglige rapporter gjør det klart at det er trygt å spille fotball.

– En fotballbane er 7000 kvadratmeter. Man er innenfor halvannen meter i nitti sekunder i snitt gjennom en fotballkamp, viser grundige faglige rapporter. Høie overser det, og nekter å ta inn over seg det faglige grunnlaget som sier at det er trygt å spille fotball, sier Sandvik og fortsetter:

– Vi ser at aktiviteten på uorganiserte sosiale arenaer tar seg opp utover våren, som utgjør en større smitterisiko. På fotballbanen er det kontroll. Det er sunt og ikke smittefarlig. Nå må Høyre legge bort seg sin motvilje mot fotball.

– Hva er det Høie vet, som ikke vi andre skjønner?

– Det lurer veldig mange på. Departementet og Helsedirektoratet har fått oversendt grundige helsefaglige rapporter som slår fast at det ikke er farlig å spille fotball. Det er ett kjent smittetilfelle på 150 000 kamper med 300 000 spillere. Det er ett av de tryggeste områdene man kan være på.

Den ivrige breddefotball-faren viser blant annet til Olsvik-rapporten, for å underbygge sine påstander.

Sandvik mener det er en politisk motvilje mot fotballen.

– Den setter Høyre nå i system. Selv Helsedirektoratet sier at de ikke er redde for fotballaktiviteten. Det er pølsekøene og publikumsansamlingene de er bekymret for. Det er ikke et problem på en fotballtrening for et breddelag, sier fylkesordføreren, og kommer med en tydelig oppfordring:

– La dem få spille fotball på trening!

– Dårlig smittevern

Sandvik beskriver forbudet som farlig smittevernspolitikk.

– De som ikke får drive sunn, organisert aktivitet oppsøker andre arenaer etter 18 måneder uten ordinære kamper og ett år med nedstenging. De får lov å kjøre fire stykker i bil til og fra trening, men der får de ikke spille fotball. De er nektet å drive en sunn og trygg aktivitet for smitte, sier Sandvik.

– Mange slutter, og dukker opp å uorganiserte arenaer hvor smitten er høyere og smittesporingen vanskeligere. Det er Høyres motvilje mot fotball som nå styrer norsk politikk på dette området, sier Sandvik.

Han er bekymret for konsekvensene, særlig i små kommuner, hvor frafall fra få spillere kan få konsekvenser for et helt lag.

– Det får vi igjen på psykisk og fysisk helse. Vi risikerer et massivt frafall i frivilligheten, som er knyttet til aktiviteten. Det er et stort eksperiment og dårlig smittevern, som ikke er faglig fundert, sier Sandvik.

– Frustrasjonen brer seg

Fylkesordføreren kaller nedstengingen uforståelig.

– Hadde de faglige vurderingen sagt at fotball utgjorde en stor smitterisiko, hadde det likefult vært kjedelig, men vi hadde akseptert det. Nedstegingen gjør at frustrasjonen brer seg, og at unge voksne dukker på andre arenaer.

– Voksne over 20 bør umiddelbart få lov å spille fotball på trening. Det finnes ikke publikum og pølsekø på treninger for norske breddelag.

– Man må også planlegge kampåpning, men et litt lengre tidsperspektiv, sier Sandvik og peker på stengte garderober, begrensning av publikum og regler for reise til og fra, som mulige virkemidler.

Han peker på at det er gjort en stor dugnad for smittevern i Idretts-Norge.

– Derfor bør de også få komme i gang. Steng arenaene som er farlig og hold grensene stengt for importsmitte, men ikke hold på et forbud mot fotball, som ikke påvirker smittetrykket i Norge, avslutter han.