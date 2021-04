Barcelona har gjeld på elleve milliarder: – Håpet en Superliga-deltakelse ville fikse det

FC Barcelona er ikke bare en gigantklubb. Det er også en klubb med gigantgjeld.

Ifølge flere kilder, deriblant Swiss Ramble på Twitter og Buisness Insider, viste klubbens siste finansielle rapport en gjeld på 10,3 millioner euro, eller rundt elleve milliarder kroner.

– Det er åpenbart at Barcelona er i en dårlig situasjon økonomisk, og at de håpet en deltakelse i Superligaen ville fikset det, poengterer Martin Herman Sørensen, medlem av Barcelonas norske supporterklubb og kommentator på Blaugrana.no.

Han er til daglig bosatt i Barcelona og følger det som skjer i klubben svært tett.

– Samtidig tror jeg mange supportere mener at man forkaster klubbens verdier med en Superliga, selv om klubben har brukt over evne og økonomistyringen har vært dårlig, fortsetter Sørensen, som har skrevet en lengre kommentar med sine synspunkter om Superliga-prosjektet på Blaugrana.no.

Gigantgjelden

Allerede i januar – drøye tre måneder før planene om den privateide Superligaen ble presentert og senere kollapset – skrev Insider at Barcelona risikerte konkurs.

Barcelona skylder blant annet fremdeles 350 millioner kroner til Liverpool for signeringen av Philippe Coutinho tilbake i 2018, mens Ajax mangler fremdeles 190 millioner kroner etter kjøpet av Frenkie de Jong i 2019.

Den spanske avisen Marca, som riktignok følger Real Madrid tettest, mener Barcelonas tidligere president Josep Maria Bartomeu har skylden for den prekære økonomiske situasjonen gigantklubben har havnet i. Bartomeu trakk seg som president i oktober i fjor, og nå er erstattet av Joan Laporta.

– Bartomeu har mye å svare for, han styrte klubben med en totalt uansvarlig finansiell plan gjennom hele siden presidenttid, og klubben må derfor ta tak umiddelbart for å rette opp hans feil, poengterer avisen.

Det er en oppfatning Sørensen er helt enig i.

– Mye av gjelden klubben har pådratt seg skyldes tidligere presidenter, og jeg tror mange i ledelsen mente at Superligaen var en måte å redde klubben på finansielt sett. Men dette er noe supporterne ikke ønsket, og heldigvis er Barcelona medlemsstyrt, minner han om.

Dyre spillerkjøp og lønninger

Årsakene til Barcelonas enorme gjeld er sammensatte og komplekse. Men mye av hovedtrekkene er rådyre spillerkjøp, sign-on-fees og lønninger.



I 2017 ble Ousmane Dembélé hentet fra Dortmund for 1,2 milliarder kroner i overgangssum, året etter ble Philippe Coutinho kjøpt fra Liverpool for 1,1 milliarder, og to år senere ble Antoine Griezmann kjøpt for om lag 1,3 milliarder kroner totalt.



Samtidig skal spillerlønningene samlet sett ha ligget på 70 prosent over det klubben tjener inn de siste årene, ifølge ulike kilder.

– Barcelona har foretatt en del spillerkjøp som ikke har levd opp til forventningene, som for eksempel Dembélé og Griezmann, selv om sistnevnte har hatt en god sesong i år, poengterer Sørensen.

– Men klubben fikk jo 2,2 milliarder i overgangssum da Neymar ble solgt til PSG i 2017?

– Ja, men bare Dembélé-overgangen i seg selv inkluderte jo enorme sign-on-fees og agenthonorarer og videre, minner den Barcelona-baserte skribenten om.

BARCELONA-PRESIDENT: Joan Laporta. Foto: Albert Gea

Presidenten: – En nødvendighet

Barcelona-president Joan Laporta lar klubbens medlemmer stemme over superligasaken, men holder fast på sin støtte til prosjektet. Han kommenterte prosjektet for første gang torsdag, og da fastholdt han at en form for Superliga er den eneste rettferdige veien videre for Europas største fotballklubber.

– Det er absolutt nødvendig. De største klubbene genererer mest penger, og vi må få ha innvirkning på hvordan inntektene skal fordeles, sa Barcelona-toppen, ifølge NTB/Reuters.

Han sa samtidig at han vil la klubbens medlemmer stemme over superligaforslaget, slik planen var i utgangspunktet.

– Det er en nødvendighet, men klubbmedlemmene våre får det siste ordet, slo han fast.

Torsdag kveld publiserte Barcelona omsider en offisiell melding om Super League.

– FC Barcelona deler synspunktet til de fleste store europeiske fotballklubber, med tanke på det nåværende sosioøkonomiske klimaet, er det behov for strukturelle reformer for å garantere verdensfotballens økonomiske bærekraft og gjennomførbarhet ved å forbedre produktet som tilbys til fans over hele verden, skrev klubben.

Frykter ikke konkurs

Rapportene om at Barcelona risikerer konkurs dersom en europeisk Superliga aldri blir noe av, tror Martin Herman Sørensen ikke kommer til å skje.

– Mye av gjelden til Barcelona er kortsiktig, og det er jo interessant nok i seg selv. De burde klare å forhandle frem en mer langsiktig gjeld. Men en så stor klubb kommer ikke til å gå konkurs, nei, det ser jeg ikke skjer, slår han fast.