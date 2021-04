Den debuterte for noen uker siden og vakte stor oppmerksomhet: EV6 er første bil ut i en ny familie av elbiler fra Kia. Vi snakker kjempesatsning, som koreanerne selv kaller starten på «nye Kia».

EV6 er en crossover med rekkevidde på inntil 510 kilometer, 800 volt ladesystem og hengervekt på 1.600 kilo, Priser og lanseringsmodeller for Norge er akkurat presentert.

Kia starter her med tre modeller, alle med stort batteri og mye utstyr.

Kommer til Norge før jul

Prisene ser slik ut: Exclusive-utgaven starter på 469.900 kroner. GT-Line har startpris på 529.900 kroner, mens toppmodellen EV6 GT koster fra 599.900 kroner.

Forventet utlevering av EV6 Exclusive og EV6 GT-Line er i fjerde kvartal 2021.

Produksjonen av EV6 GT starter senere, og den vil kunne leveres fra fjerde kvartal 2022.

Kia har gått for crossover-karosseri på sin nye elbil, innvendig lover de klasseledende plass.

Kan lade andre elbiler

Alle versjonene av EV6 skal ha mye utstyr. Blant annet kommer den standard med to 12,3’’ skjermer, lane following assist, elektrisk bakluke, innfelte automatiske «flush»-dørhåndtak, Meridian lydanlegg med 14 høyttalere og ASD (active sound design), OTA (over the air-oppdatering) og Head-up display med augmented reality.

GT- og GT Line-modellene har funksjonen vehicle-to-load (V2L) som gjør det mulig å hente strøm fra batteriet. V2L-funksjonen støtter opptil 3,6 kW, slik at den for eksempel kan drive en 55-tommers TV og et klimaanlegg samtidig i mer enn 24 timer. Systemet kan også brukes til å lade en annen elbil.

Buede skjermer er blant særpreget innvendig. Det er også fokus på miljøvennlige materialer.

Kommer med 11 nye elbiler

EV6 kan lades med 800 og 400 volt, uten behov for ekstra komponenter eller adaptere. Bilen kan hurtiglades fra 10 til 80 prosent på bare 18 minutter, og versjonen med batteripakken på 77,4 kWh og 2WD kan lading i 4,5 minutter gi 100 km rekkevidde. Naturligvis forutsatt optimale forhold.

Lyssignaturen er med på å gi hekken særpreg.

EV6 er første bil fra Kia på elbilplattformen E-GMP, og er den første av 11 nye elbiler frem mot 2026. Syv av disse vil bygges på E-GMP-arkitekturen, og fire baseres på eksisterende modeller.

EV6 har i likhet med Kias øvrige modeller syv år garanti/150.000 kilometer.

