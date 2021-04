Raser: – Det føles som om vi skvises ut av Storbritannia

Kystbyen Bangor ligger idyllisk til på østkysten av Nord-Irland. Herfra har man god oversikt over innseilingen til Belfast, som ligger innerst i bukten.

Her treffer TV 2 Jamie Bryson, en ytterliggående britisk lojalist og aktivist.

– Der ute i sjøen går grensa som nå deler Nord-Irland fra resten av Storbritannia.

UAKSEPTABELT: Jamie Bryson vil ikke godta tollgrensa i irskesjøen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Bryson peker mot et tårn på den andre siden av bukten.

– Der borte ligger en av de nye tollstasjonene som de har opprettet. Det gjør at vi er adskilt fra resten av unionen, og det kan vi ikke akseptere.

31-åringen er selv aktiv i protestaksjonene som har pågått på protestantisk side den siste tiden.

– I to tiår har unionister og lojalister blitt behandlet som annenrangs borgere i sitt eget land. Det er totalt uakseptabelt, og har ligget og ulmet lenge. Dette er en perfekt storm, sier Bryson.

Nye opptøyer

Nord-Irland har den siste tiden opplevd de verste opptøyene på mange år. Barn helt ned i 12-årsalderen har kastet stein og brannbomber mot politiet.

Om lag 90 politifolk har blitt skadet i opptøyene, og en buss ble angrepet og påtent tidligere i april.

OPPTØYER: Om lag 90 politifolk har blitt skadet i opptøyene den siste tiden. Foto: Cathal McNaughton

Årsaken til opptøyene er sammensatt. Misnøye med politiet og brudd på koronareglene under en IRA-begravelse, der ingen ble straffeforfulgt, er blant årsakene.

Men det som nevnes hyppigst når TV 2 snakker med lokalbefolkning, aktivister og lokale politikere på unionistisk side, er Brexit.

Protokollen om Nord-Irland

Spørsmålet om irskegrensen var det vanskeligste punktet i Brexit-forhandlingene mellom Storbritannia og EU.

Da Langfredagsavtalen ble inngått i 1998 og avsluttet flere tiår med blodig konflikt, handlet en del av avtalen om at det ikke skal være en hard grense med grensekontroll mellom Nord-Irland og republikken Irland.

Dette var enkelt da begge land var med i EU.

Men da britene stemte for å gå ut av EU i 2016, måtte man finne en annen løsning fordi EU krever kontroll og sjekk av varer som fraktes inn i det indre markedet.

BREXIT-GENERALEN: Boris Johnson drev valgkamp for Brexit i 2016. Foto: Ben Stansall

For å bevare den skjøre freden på den irske øya ville man unngå en grense mellom Republikken Irland og den britiske provinsen Nord-Irland.

For å løse dette kom EU og Storbritannia frem til den såkalte «Protokollen om Nord-Irland», som trådte i kraft 1. januar 2021.

Den innebærer at Nord-Irland fortsatt forholder seg til en del EU-regler, og har en annen status enn resten av Storbritannia. Det betød også at det ble opprettet en tollgrense i Irskesjøen, og at varer som kommer fra England, Skottland og Wales må tollklareres ved ankomst Nord-Irland.

NEI TIL TOLLGRENSE: Slike skilt finner man ofte i unionistiske områder i Nord-Irland. Foto: Clodagh Kilcoyne

Det nye tollregimet fikk en dårlig start. Nye systemer og byråkrati førte til varemangel og tomme hyller i nordirske supermarkeder. Det har også blitt dyrere å bestille varer på nett fra England.

Tidligere i år måtte kontrollene ved havnene i Larne og Belfast suspenderes på grunn av trusler.

Føler seg sviktet av Boris Johnson

Unionistene og lojalistene er den delen av befolkningen som identifiserer seg som britiske. Nå føler de seg sviktet av Storbritannias statsminister Boris Johnson, som lovet dyrt og hellig at han aldri ville gå med på en slik grense i sjøen.

SVIKTET: Richard Miller mener statsminister Boris Johnson ikke bryr seg om Nord-Irland. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Boris Johnson bryr seg ikke om Nord-Irland er her eller ikke. Det føles som om han skviser oss ut, sier Richard Miller.

66-åringen har bodd ved Shankill Road hele livet. Gaten har blitt et symbol på den protestantiske delen av Belfast, på samme måte som Falls Road er symbolsk for de katolske delene av byen.

Richard Miller bor rett ved Shankill Road, i den unionistiske delen av byen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Vi protestanter føler oss sviktet. Uansett hva vi ber om. Denne protokollen føles som en straff.

– Føler dere at det er et skille til resten av Storbritannia?

– Ja, det er slik det føles. Det føles som om vi skvises ut av Storbritannia, og at vi isoleres. Det er akkurat slik det føles, sier han oppgitt.

Vil ikke utelukke bruk av vold

Bryson mener tollgrensen truer den britiske unionen, og at dette er nok et skritt i retning et forent Irland.

– Vi er en del av Storbritannia, det er vår nasjonale identitet. Vi er britiske borgere, og landet vårt blir revet vekk fra Storbritannia og nesten presset inn i et forent Irland gjennom denne protokollen. Det er uakseptabelt.

Han sier protestene vil fortsette til tollgrensen er borte.

– Støtter du bruk av vold for å få den fjernet?

– Jeg ser ikke hvordan det ville vært strategisk fordelaktig for oss på dette tidspunktet.

– Men på et senere tidspunkt?

– Ingen vet hvor vi ender i fremtiden. Det jeg kan si er at de må velge mellom fredsavtalen og denne protokollen. De kan ikke få begge deler. Vi har fått nok.

Foreløpig er det ikke bevist at paramilitære grupper står direkte bak uroen, men den skjer i områder der disse gruppene har betydelig innflytelse.

Bryson har vekket oppsikt og fått omtale i nordirske medier fordi han har omtalt den forbudte paramilitære gruppen Ulster Volunteer Force (UVF) som «patrioter». UVF er klassifisert som en terrorgruppe av britiske og irske myndigheter.

– Har du forbindelser til UVF?

– Nei.

– Er du medlem av UVF?

– Det ville vært kriminelt, så absolutt ikke.

– Står paramilitære bak opptøyene?

– Nei, dette er organiske protester som har skjedd fra grasrota.

– Hvordan vil du klassifisere deg selv?

– Jeg er lojalist. Det betyr at jeg er lojal til unionen. Jeg er motstander av fredsavtalen, og en ytterliggående unionist. Dette er ikke noe jeg forsøker å skjule. Dette er helt legitime synspunkter å ha.

Fortsatt delt

23 år etter at Langfredagsavtalen ble inngått lever unionistiske protestanter og nasjonalistiske katolikker stort sett adskilt.

DELT: Flere steder i Belfast er det høye porter og murer som stenger nasjonalister og unionister fra hverandre. De lukkes hver kveld. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Høye fredsmurer skiller nabolag fra hverandre, og på husveggene hylles martyrer og terrorgrupper. På katolsk side vaier irske flagg, på protestantisk side er det Union Jack som gjelder.

Denne våren er det ekstra spesiell, for 3. mai er det 100 år siden den irske øya ble delt i to og den britiske provinsen Nord-Irland så dagens lys.

Unionistene planlegger storstilt feiring.

– Vi skal feire jubileet. I 30-40 år ble vi terrorisert. De forsøkte å bombe oss og myrde oss, men vi er fortsatt her. Vi akter ikke dra noen steder, og kommer fortsatt til å være her om 100 år, sier Bryson.