Venstre-topper om Ropstads rusutspill: «Usolidarisk», «Vekket irritasjon»

En av Venstres viktigste seire i regjering var rusreformen. Nå ser det ut som den allerede har strandet i Stortinget. Verken Frp, Ap eller Sp er med på en generell avkriminalisering av narkotika for alle.

En som trolig ikke er så lei seg for det er KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, som dagen før reformen ble lagt fram, gikk ut i VG og oppfordret opposisjonen til å vanne ut reformen hans egen regjering skulle legge fram.

– Usolidarisk

Det falt ikke i god jord i Venstre.

BLE FRUSTRERT: Arjo Van Genderen, fylkesleder i Viken Venstre.

– Jeg mener det var uheldig at han gikk så tydelig ut og oppfordret til å stemme mot reformen. Det var frustrerende og vekket en del irritasjon, sier fylkesleder i Viken Venstre, Arjo van Genderen.

FYLKESLEDER: Irene Vanja Dahl i Troms og Finnmark Venstre. Foto: Nils Ole Refvik

Han er ikke alene.

– Ropstads uttalelse er usolidarisk både mot egen regjeringsplattform, men ikke minst mot alle de som sliter og lever uverdige liv for samfunnet har påført dem store bøtestraffer som har vokst til uhåndterlig gjeld eller måneder i fengsel, sier fylkesleder i Troms og Finnmark Venstre, Irene Vanja Dahl.

Selv om Ropstads uttalelser skapte frustrasjon, understreker de begge at de mener Arbeiderpartiet har ansvaret for at reformen strandet.

KrF: – Vi har vært lojale

KrF-lederen selv ønsket ikke å svare på kritikken, men KrF-statsråd Knut Arild Hareide forsvarer utspillet.

FORSVARER UTSPILL: KrF-statsråd Knut Arild Hariede. Foto: Stian Lysberg Solum

– Jeg tror kunnskapen og kjennskapen til KrFs standpunkt om rusreformen, den har vært kjent over lang tid. Det har vi vært åpne på, og det er også riktig å ha en ærlig kommunikasjon rundt det, sier Hareide.

Han peker på at partiet hele tiden har vært skeptisk til forslag i reformen.

– Men vi har vært lojale til regjeringserklæringen, og kommer også til være det framover, sier Hareide.

Borgerlig sprik

I dag på Venstres landsmøte vedtar partiet at de går til valg på den regjeringen de nå sitter i. De ønsker fire nye år med Høyre og KrF, og Erna Solberg (H) som statsminister.

Samtidig er flere av sakene partiet skal behandle denne helgen stikk i strid med primærpolitikken til både KrF og Høyre.

Innvandringspolitikk: Et av forslagene som skal behandles på landsmøtet er å ta imot flere kvoteflyktninger - minst så mange som FN ber om. Mens Høyre skriver i sitt forslag til nytt partiprogram at de «primært vil hjelpe mennesker på flukt gjennom økonomisk støtte i nærområdene». Eller som innvandringspolitisk talsperson Ove Trellevik sier det: – Høyre går til valg på å ta imot færre kvoteflyktninger.

Et av forslagene som skal behandles på landsmøtet er å ta imot flere kvoteflyktninger - minst så mange som FN ber om. Mens Høyre skriver i sitt forslag til nytt partiprogram at de «primært vil hjelpe mennesker på flukt gjennom økonomisk støtte i nærområdene». Eller som innvandringspolitisk talsperson Ove Trellevik sier det: – Høyre går til valg på å ta imot færre kvoteflyktninger. Alkoholpolitikk: På Venstres landsmøte skal også partiet ta stilling til forslag om å utvide lokale skjenketider, vin og sterkøl i butikk og lovlig, regulert salg av cannabis. Det er et stykke fra KrF. Eller som KrF-statsråd Knut Arild Hareide oppsummerte det: – Jeg tror nok KrF er sterkt uenig i de forslagene som kommer der.

På Venstres landsmøte skal også partiet ta stilling til forslag om å utvide lokale skjenketider, vin og sterkøl i butikk og lovlig, regulert salg av cannabis. Det er et stykke fra KrF. Eller som KrF-statsråd Knut Arild Hareide oppsummerte det: – Jeg tror nok KrF er sterkt uenig i de forslagene som kommer der. Abort: Venstre har også i sitt forslag til partiprogram at de ønsker å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18 i svangerskapet. Høyre er for dagens abortlov, mens KrF har i sitt forslag til program at de vil stramme inn dagens lov.

Venstre har også i sitt forslag til partiprogram at de ønsker å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18 i svangerskapet. Høyre er for dagens abortlov, mens KrF har i sitt forslag til program at de vil stramme inn dagens lov. Livssyn : Venstre skal også denne helgen ta stilling til om de vil fjerne K i KRLE, og fjerne skolegudstjenestene. KrF vil beholde KRLE og skolegudstjenestene.

Tross ulikhetene partiene imellom, er Venstre-leder Melby tydelig på hvem som sitter i Venstres drømmeregjering.

– Vi har bare en plan, og det er å sitte i regjering med Høyre og KrF.