Marte (22) brukte kjøretøyet «alle» bruker – nå advarer hun andre

De beryktede elsparkesyklene er elsket og hatet av det norske folk.

Nå som våren er her, har fremkomstmiddelet på to hjul nok en gang inntatt storbyene rundt omkring i landet.

Med null sikkerhetsutstyr og høy fart, er det lett å havne utfor en ulykke. Det fikk Marte Nesfossen (22), student og vikar i God morgen Norge, selv erfare tidligere denne uken.

– Jeg hadde min aller første sparkesykkeltur på fredag. Jeg har vært litt redd, for jeg er vanligvis redd i trafikken og tør så vidt å kjøre bil, men så gikk det veldig fint og jeg synes det var veldig gøy.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Knakk fortennene

Elsparkesykkel ga mersmak, og lørdag kjøpte hun seg et dagspass for å komme seg rundt i Oslo. Da Marte skulle til en venninne for å studere mandag morgen, valgte hun dette fremkomstmiddelet nok en gang, ettersom hun hadde dårlig tid.

– De står rett utenfor der jeg bor, så de er veldig tilgjengelige, forteller 22-åringen.

Marte forklarer at det var grus i veien og at hun skulle opp i en sving, da ulykken skjedde.

– Jeg stopper for å se at det ikke kommer noen biler. Jeg bremser, skrenser og svinger samtidig, og da blir jeg kastet av sparkesykkelen i stor fart. Jeg treffer asfalten med ansiktet først.

SKADET SEG STYGT: Marte Nesfossen knakk fortennene og måtte stripse pannen etter ulykken. Foto: Privat

Idet hun treffer bakken, kjenner hun at tennene hennes brekker.

– De knakk rett av og ble liggende i en blodpøl på bakken. Det er alle sitt største mareritt, og hele fjeset mitt gjorde vondt – jeg ble jo helt forslått. Jeg tenkte; «Vet du hva? Dette har jeg ikke tid til! Dette orker jeg ikke på toppen av eksamen og jobb».

En dame med en barnevogn ser hva som skjer og løper bort til Marte, som fremdeles ligger på bakken. Flere kommer løpende og de sørger for å få henne bort fra veikanten.

– Alt jeg sier er; «Tennene mine, de ligger på bakken! Jeg er bare 22 år og jeg har ikke tenner lenger».

På legevakten

Marte ble sendt til legevakten. De tok CT av hodet, røntgen av kneet og stripset sammen pannen.

– Heldigvis fikk jeg ikke andre skader enn skrubbsår og de knekte tennene, men hadde jeg fått andre skader på kroppen ville det blitt dekket av det offentlig helsevesenet. Når det er tennene, så er det litt verre, for her må du enten legge ut selv eller ha en god forsikring som dekker tannskader.

HOS LEGEVAKTEN: Etter ulykken, havnet 22-åringen på legevakten for nærmere undersøkelser. Foto: Privat

– Men du har tenner nå?

– Ja, jeg plukket opp disse bitene på bakken, så når jeg kom på tannlegevakten ble de limt på igjen. De ble også slått inn og hadde helt feil plassering i munnen, så tannlegen måtte rykke de på plass og det gjorde sinnsykt vondt!

Mange ulykker

Henrik Siverts jobber som overlege ved Oslo skadelegevakt. Bare den siste uken har de fått inn 40 personer som følge av en ulykke med elsparkesykkel.

– Det er akkurat sånn som det blir beskrevet her. De sklir, treffer en fortauskant eller sklir på en trikkeskinne. Det er stort sett skader, hvor det er elsparkesyklisten selv som gjør noe de kanskje ikke skulle ha gjort.

Siden mars 2019 har skadelegevakten registrert mer enn 2300 ulykker. 200 av disse betegnes som alvorlige.

– Alvorlige skader er brudd i armer og bein som må opereres, bruddskader i ansiktet og blødninger i hodet. Dette er ting som folk vil ha med seg resten av livet.

40 prosent av pasientene er kvinner, mens 60 prosent er menn. Gjennomsnittsalderen er 30 år, og de aller fleste ulykkene skjer på natten. I en fersk undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt, kommer det fram at 43 prosent av de som bruker elsparkesykler har kjørt i alkoholpåvirket tilstand.

FRYKTER MANGE ULYKKER I SOMMER: Henrik Siverts, overlege ved Oslo skadelegevakt, forteller at han frykter rekordmange ulykker med elsparkesykler i år. Foto: Privat

Dette bekrefter også overlegen, som mener at regelverket bør strammes inn.

– Vi i skadelegevakta tror det mest fornuftige ville vært å stenge elsparkesyklene fra klokken tolv om kvelden til klokken fem om morgenen. I dette tidsrommet er det fem ganger så farlig å bruke elsparkesykkelen, og klokken tre om natta er det åtte ganger farligere å bruke den enn på dagtid, sier han og fortsetter:

– Da tror jeg at vi blir kvitt mange av de som gjør dumme ting i ruspåvirket tilstand, og vår oppgave er å forebygge at folk gjør dumme ting. I tillegg har jeg har troen på en promillegrense, påpeker Siverts.

Advarer andre

Det kommer til å ta lang tid før tannrekka til Marte er som den skal igjen. Nå går hun med regulering, og senere må hun rotfylle og sette på kroner.

Etter ulykken grøsser studenten hver gang hun ser en sparkesykkel, og forteller at hun ikke kommer til å benytte seg av fremkomstmiddelet igjen med det første. Nå ønsker hun å advare andre, og oppfordrer alle til å bruke hjelm.

– Det er helt vanlig å bruke hjelm når man kjører sykkel eller står på ski i bakken. Likevel er det ingen som bruker hjelm på elsparkesykkel, selv om det går like fort og du som oftest kjører på bilveien, sier hun og fortsetter:

– Tenk litt på hvilken forsikring du har. Får du tannskader, så er ikke det alltid dekket og kan bli veldig dyrt, så det er lurt å tenke på å ha en god forsikring.