Ronny Brede Aase: – Folk sier helt rystende ting til meg

NRKs Ronny Brede Aase lever, ifølge seg selv, et fett og svært lykkelig liv, men også et usunt liv med masse øl og burger. For første gang reflekterer han rundt om koselivet kan ende godt.

Ronny Brede Aase og samboeren Tuva Fellmann ble foreldre for første gang i fjor høst. Da ble det viktigere enn noen gang å ta vare på egen helse.

Nå har han laget en tv-serie som handler om fedme og kropp.

– Det er absolutt ikke et slankeprogram, men jeg reflekterer over «hva nå»? Det som skjer når man får barn, er at man ikke kan være sånn mega-egoist for hva man stapper i kjeften lenger. Jeg kan ikke lenger bare hive innpå øl og burger helt ukritisk, forteller Ronny Brede Aase til God morgen Norge.

Overrasket over vennene

NRK-serien heter «Eit feitt liv», og i arbeidet med serien tok han en prat med noen av sine nærmeste venner om egen helse.

– Og jeg trodde kanskje at hvert fall noen av dem kom til å si: «Nei, men du trenger jo ikke å ta noen grep, du har det jo helt fint». Men så sa alle «Du må ta grep, Ronny!».

Samboer Tuva Fellman satt også rundt bordet ved den praten, og også hun var dønn ærlig i tilbakemeldingene til kjæresten sin.

– For meg så var det egentlig litt digg at de andre var der også. For da var det ikke bare jeg som sa sånn; «Hallo, du må slutte å spise». For det er jo fort at jeg får den rollen. Så for meg var det litt deilig at de andre tok i et tak, forteller hun.

– Hva er det du har bekymret deg for?

– Altså nei, man er jo bekymret for det verste. Selvfølgelig. Men samtidig, så har ikke jeg tenkt så mye på dette før vi skulle få barn. Det er først da man begynner å tenke på hva om ti år, om 15 år og om 30 år - hvor er vi da? Og så når man begynner å snakke om det, og grave ned i det, da begynte jeg å bli bekymret, forklarer Tuva Fellman.

– Et kostholdsmessig Mastercard

Ronny er også helt ærlig på at han elsker koselivet.

– Jeg elsker øl. Nå som alt er nedstengt, hvert fall her i hovedstaden, på grunn av korona. Det er jo ingenting jeg savner mer enn å kunne gå ut med en gjeng folk jeg er skikkelig glad i, skravle om livet og ta en iskald pils og klirre glassene mot hverandre i sola. Det er det eneste jeg drømmer om nå, sier han.

– Og burger da?

PAPPA PÅ TUR: Han forteller at det å bli pappa har endret han. – Det er fantastisk og altoppslukende, forteller han til God morgen Norge.

– Jeg elsker burger. Altså en god burger er helt fantastisk. Det er det beste jeg vet også – å spise digg mat. Så det blir jo en del greier, det blir jo det, innrømmer programlederen, før han fortsetter;

– Det jeg finner ut i løpet av den serien her, er at jeg lever på et kostholdsmessig mastercard så det ljomer etter, liksom.

Han forteller at han en gang tok en test for fysisk alder.

– På den tiden var jeg vel 25 år, og fikk fysisk alder 89 år. Men til mitt forsvar hadde jeg aldri vært på en tredemølle før, så skal du springe og jeg hadde på meg trange jeans. Det var en grusom opplevelse. Jeg er nok på en annen plass nå, rent oksygenopptaksmessig. Men det er jo klart at det er et slag i trynet å få en fysisk alder på 89 år, selv om jeg tenkte at det var humor som 25-åring.

Får alvorlig beskjed hos legen

I serien besøker Ronny legen. Der veier han seg for første gang i voksen alder. Vekta viser 133 kilo.

– Jeg havnet innenfor det som heter alvorlig fedme, forteller han og fortsetter:

– Vi tar opp en del stigma som ligger rundt fedme og alt det ubehagelige som følger med at fedme er en sykdom, men den er så utrolig skambelagt. For meg personlig, så skjønte jeg at når jeg ligger innen det som heter alvorlig fedme, da må jeg ta noen grep og gå ned noen kilo. For på BMI-skalaen oppe på fedme der, øker risikoen litt for mye for livsstilssykdommer.

Beskjeden han fikk fra legen måtte kommuniseres til samboeren. Det var tøft for begge, og hun reagerte spesielt på ordene «alvorlig fedme».

– Det er alvor. Og så er det et eller annet med å bli filmet når man har den samtalen. Jeg visste ingenting om dette før vi satt oss ned. Vi har levd på et helsemessig Mastercard, som Ronny sier. Livet har vært så fint, så digg og så deilig og så plutselig får man sånne beskjeder. Det var et smell i trynet ass, det er ikke noe gøy, forteller hun.

Tar et oppgjør

For programlederen ligger det et viktig budskap i denne serien om fedme og kropp.

– Jeg har nok lagt merke til at som en fyr med fedme, så får jeg slengbemerkninger hele tida, men jeg er såpass vant til det. Så jeg måtte lage denne serien for å skjønne at av og til, sier jo folk helt rystende ting til meg, som jeg bare avfeier fordi jeg er vant til at som tjukk må du tåle skam og stigma.

Han mener at folk må skjerpe seg.

– Jeg tror bunnlinja er at vi må skjerpe oss hele gjengen. Vi må begynne å akseptere at alle kropper er ulike, og kanskje det aller viktigste er at folk slutter å si; «Ja, men du er jo bare lat. Du må spise litt mindre og trene litt mer..»

– Gjennom prat med forskere har jeg oppdaget at fedme er så enormt mye mer. Det er så mye som er med på å avgjøre om du har fedme. For meg kan det være helt umulig bli normalvektig. Det er en sykdom, og istedenfor å behandle det som det, påfører de heller den overvektige skam, og det er så rart.

Han avslutter praten med både alvor og humør i stemmen.

– Jeg må bare si det tydelig: Jeg er tjukk, jeg har laget en tv-serie om kropp og jeg skal gjøre noen tiltak og jeg skal ut av alvorlig fedme. Men jeg skal fortsette å være en tjukk og lykkelig fyr, for jeg elsker å være en tjukk og lykkelig fyr.