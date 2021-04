Nå skal Norges beste kåres: – Vi skal være bedre enn alle!

Sluttspillet i Counter-Strike braker løs fredag, mens finalen spilles lørdag kveld. Lagene som skal konkurrere om tittelen som Norges beste lag og pengepremien på 85 000 kroner er Apeks, Oilers, 777 og Nordavind Talent.

Slik spilles sluttspillet Fredag 23.4: 16:00: Nordavind Talent - Apeks 19:00: 777 – OilersLørdag Lørdag 24.4: :18:30: Finale CS:GOSøndag Søndag 25.4: 12:00: Sluttspill Rocket League Alle kampene sendes gratis på TV 2 Sumo!

I motsetning til fjorårets sluttspill vil alle kampene spilles online denne gangen.

De norske gigantene i Nordavind og Apeks skal nok en gang møtes til et derby, og får æren av å starte ballet. Klubbene som mellom 2018 og 2019 møttes i hele tre finaler på rad møtes nå i semifinalen, hvor begge lag går inn med hodet høyt hevet.

– Jeg tror ikke det blir vanskeligere enn før

Apeks har vunnet Telialigaen fem ganger på rad, men kommer for første gang på flere år inn mot sluttspillet uten favorittstempelet. Sander «Grus» Iversen har vært med Apeks siden starten, og mener fremdeles laget har det som trengs for å ta en sjette pokal med hjem.

– Jeg tror ikke det blir noe vanskeligere enn det det har vært, men det skal sies at alle lagene i sluttspillet nå er mer jevngode enn det var i de forrige sluttspillene. Vi skal absolutt ikke ta lett på motstanden i Telialigaen, fordi de kan det å skyte hardt, så om vi slurver og sover på jobb blir det fort litt tungt. Det skal sies at Nordavind er en gjeng med unge talenter som skyter hardt fra seg, så man må virkelig være på og ikke gi de noe gratis, da burde det gå fint, forteller Iversen om første semifinale.

Det som en gang var det største rivaleriet i norsk Counter-Strike har fått ett litt annet utseende, og Iversen ser ikke lenger på Nordavind med de øynene han gjorde før.

– Det at vi har en plettfri seiersrekke mot Nordavind på tidligere sluttspill betyr ikke lenger noe særlig mot talentlaget vi møter til helgen. Selv om vi ikke vil miste seiersrekken, er ikke dette noe vi burde kjenne et særlig press på, ettersom dette er en talentsatsing og ikke hovedlaget, da det var litt mer rivaleri og jevngode spillere for noen år siden, avslutter Iversen.

Forventer tøff kamp

Preben «Trax» Martinsen og Nordavind Talent går inn i kampen mot Apeks som den antatt svakere parten, men ser ikke bort fra muligheten til å nå finalen.

– Jeg forventer en tøff kamp mot Apeks. Kampen kommer nok til å bli den vanskeligste av alle vi kunne møtt ettersom de har flere spillere de bytter ut fra kamp til kamp, noe jeg syntes fører til at de spiller veldig splitta og at de blir ekstra uforutsigbare. Kommer vi til finalen håper jeg Oilers slår 777 ettersom vi har hatt bedre kontroll over Oilers når vi har møttes.

Til tross for en tøff utfordring foran Martinsen og resten av Nordavind Talent er lagkapteinen fornøyd med skrittene laget har tatt den siste tiden.

– Vi satt lenge og tvilte på om muligheten for sluttspill var realistisk etter noen skuffende resultater vi var redde kom til å ødelegge for oss. Følelsen etter vi fikk bekreftet sluttspillplassen var utrolig deilig, avslutter Martinsen.

– Vi er det beste laget i Norge

Det mange hadde sett for seg som en drømmefinale blir i stedet et storoppgjør i semifinalen. 777 og Oilers har i løpet av sesongen møttes flere ganger både i Telialigaen og i kvalifiseringsturneringer. Det har aldri vært noen klar favoritt mellom de to, men Mikael «mikki» Gaup i 777 har klare forventninger til laget sitt.

– Vi i 777 har alltid hatt jevne og morsomme kamper mot Oilers det siste året. Man kan ikke nekte for at det har oppstått et aldri så lite rivaleri mellom oss, og det kommer vel hovedsakelig av at vi og Oilers er de ledende fullnorske femmerne i Norge for tiden. Nivåforskjellen mellom oss og Oilers er strategisk, for på en god dag så matcher de oss individuelt, mens vi føler at vi har litt bedre basisspill på plass og derfor har stukket av med flere best-av-tre-seire mot dem i det siste.

Gaup forteller videre at han har det klart for seg hvordan sluttspillet vil utspille seg.

– Vi både tror og håper på å få møte Apeks i finalen, for å få den finalen alle ønsker seg og fortjener. Vi er det beste laget i Norge, mye på grunn av en god blanding av individuelle ferdigheter og taktikk. Vi har bedre forståelse for spillet enn både Apeks og Oilers, og er meget solide individuelle spillere. På en vanlig dag så skal vi være bedre enn alle, avslutter Gaup.

– 777 er på toppen

Johann «Saasinho» Saasen og Oilers har tapt de siste kampene mot 777, men lagkapteinen har full tro på seier i andre semifinale.

– Jeg forventer en bra kamp, som sagt det har vært så mange jevne kamper der 777 har dratt det lengste strået de fleste gangene. Så 777 er på toppen, vi får se hvor lenge det varer før hockey-toget kommer susende. Vi har vært nødt til å ha færre treninger enn ønsket i det siste, men det stopper ikke denne familien. Så nå bringer Oilers både hjerte og sjel, så skal vi trekke det lengste strået denne helga.

Saasen forteller videre at det er flere profiler han ønsker å slå på sluttspillet.

– Vi har helt klart et rivaleri mellom oss og 777, vi er jo Norges to beste lag. Litt merkelig at vi er greie venner utenfor server, men sekundet vi går inn på den serveren der er det krig. Etter seier mot 777 vil jeg slå Apeks i en finale og vippe dem av tronen. Men innerst inne heier jeg virkelig på Nordavind. Min gamle lagkamerat «vHw» og jeg har vært gjennom mye. Hadde vært gøy om vi to ganger på rad kom til finalen, men denne gangen på hver vår side, avslutter Saasen.