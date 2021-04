Når kinesiske Hongqi nå gjør seg klare til lansering i Norge, er det med en bil som virkelig kommer til å skille seg ut.

Deres E-HS9 er en diger og elektrisk SUV. Den er 5,2 meter lang, og veier 2.610 kilo. Designet minner ikke rent lite om super-eksklusive Rolls-Royce Cullinan, så har da også disse to bilene samme designer.

Men der Cullinan fort koster deg fire-fem millioner (minst), starter E-HS9 på under 600.000 kroner i Norge.

Et par førproduksjons-eksemplarer av bilen er allerede i landet. Nå er det ikke veldig lenge til demobilene kommer. Samtidig bekrefter importøren at de skal levere ut de første kundebilene før jul.

Skal ut på norgesturné

– Vi planlegger at alle våre forhandlere skal ha demobil tilgjengelig for prøvekjøring i august/september, og at de som har reservert og bestiller bil tidlig vil kunne få bilen i fjerde kvartal i år, sier Knut G. H. Aas, administrerende direktør i HBI Norge AS.

Et svært tidlig eksemplar av E-HS9 skal nå på norgesturné til alle forhandlere i perioden 2. mai til 31. august. Dette blir første sjanse for publikum til å se bilen.

- Vi har allerede fått mange henvendelser og mange forhåndsreservasjoner fra kunder som bare har sett bilen på nettet, sier Aas.

Med lengde på 5,2 meter blir dette en av de største personbilene du kan kjøpe i Norge.

Avtagbart hengerfeste

Prisene på bilen er allerede klare. Comfort-utgaven er innstegsmodellen. Denne har veiledende pris på 620.000 kroner, men koster fra 599.900 kroner i starten.

Premium får introduksjonspris på 684.900 kroner (ned fra 700.000 kroner). mens toppmodellen Exclusive starter på 759.900 kroner. Det er 20.000 kroner under den veiledende prisen.

E-HS9 vil kunne leveres med avtagbart hengerfeste, noe som har blitt mulig basert på ønsker fra norske kunder. Dessuten lakk i to farger.

Mange skjermer og eksklusive materialer: Hongqi lover at det skal være premiumfølelse i interiøret.

To batteripakker

El-SUVen blir tilgjengelig med to batteripakker: 99 eller 85 kWt. Det skal gi en estimert rekkevidde på henholdsvis 400 og 450 kilometer, med utgangspunkt i WLTP-målemetoden. Begge variantene har 4x4.

Toppmodellen har to elmotorer – som gir totalt 551 hk/670 Nm dreiemoment på toppmodellen. Alternativet er 436 hk.

Med den høyeste effekten klarer E-HS9 0-100 km/t på 4,9 sekunder. Toppfarten er begrenset til 200 km/t.

I Norge fås Hongqi E-HS9 som seks- eller sjuseter. Alle modellene har tre 16,5" skjermer – og en 9" skjerm. De tre største dekker hele dashbordet. Foran føreren er digitale instrumenter, i midten infotainment – og til høyre en egen skjerm for passasjeren. Sistnevnte er tilpasset for eksempel internett, filmer og netthandel.

Den minste skjermen brukes til klima og seter med massasje.

Null avgift og heller ikke moms gjør at Hongqi E-HS9 blir gunstig priset i Norge.

24 lagringsplasser

En stor bil har mye plass til lagring. E-HS9 har 24 lagringsplasser (!), inkludert mulighet for frunk (bagasjerom foran) og et digert bagasjerom bak. Frunken er ikke på bilen opprinnelig, men kommer til å bli tilpasset i Norge.

Head up display med AR-teknologi, digital nøkkel, Matrix-lyd, 24 sensorer som overvåker forholdene rundt bilen og en avansert autopilot som gjør at bilen kan finne parkeringsplass og parkere selv, er noe av utstyret du kan få.

Hurtiglading er mulig med opptil 120 kW. Status for ladingen vises i dioder oppover C-stolpen.

Se video av Hongqi E-HS9 under: