Åpner seg om dramaet: – Det var den telefonen som endret alt

Henrik Asheim (37) jobber seg mot toppen i Høyre og blir omtalt som både kronprins og stjerneskudd. Men egentlig vil Asheim bare ha fri hele tiden.

– Hvis jeg kunne velge helt fritt, så ville jeg drevet med ... ingenting! Jeg elsker å ha fri. Mitt utgangspunkt er å slappe av. Jeg er sånn som blir litt glad når det regner, for da slipper jeg å gå ut, ler han.

I løpet av sine 37 år har han vært Unge Høyre-leder, sittet åtte år på Stortinget, vært kunnskapsminister og er nå forsknings- og høyere utdanningsminister. Men han har ingen ønsker om å bli partileder i fremtiden.

LITE AMBISIØS: Asheim iser han helst vil ha fri bestandig. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Jeg er svært lite ambisiøs, rett og slett. Jeg har fått målt det, sier han.

– Ubegripelig kjedelig

I podcasten «Sånn er du» ble Asheim nemlig personlighetstestet, og det kom frem at han er blant én prosent av befolkningen som har lavest ambisjoner.

– Det var helt oppsiktsvekkende lavt, ler han.

Men som politiker brenner han likevel for å løse folks problemer.

– Jeg er veldig for konkrete løsninger på konkrete problemer. Men føleri har jeg ikke så mye til overs for. Vi kan ikke rives med av at én person får et fakkeltog, for eksempel. For det blir veldig urettferdig for alle de andre som ingen lager fakkeltog for, sier han.

Og Asheim er heller ikke den typen politiker som inviterer til ideologiseminar.

– Nei, og jeg har brukt ganske mye tid sammen med for eksempel Torbjørn Røe Isaksen. Han er jo en ideolog i Høyre og synes det er veldig gøy å diskutere liksom « ettighetstyranniet» og sånne ting. Og det synes jeg er ubegripelig kjedelig, ler han.

UNG POLITIKER: Asheim ble politisk engasjert i slutten av tenårene.

Telefonen som endret alt

Asheim er vokst opp i Bærum, i en typisk kjernefamilie.

– Det var egentlig helt fantastisk. Jeg har vært kjempeheldig med oppveksten. Med foreldre, to brødre og golden retriever. Hele pakka, så det var veldig fin og trygg oppvekst, forteller han.

Men da han var 14 år, skjedde det noe som rokket ved hele livet hans.

– Da ble faren min plutselig veldig syk, og fikk påvist svulst på hjernen. Og han døde av det elleve måneder etterpå. Og da raser jo verden sammen. Du er femten år gammel og pappaen din dør, sier han.

Det endret ham på flere måter.

– Jeg forsto at verden ikke er så enkel og at ting kan endre seg veldig raskt. Jeg tror ganske mange av oss har fått den telefonen en gang som forandrer alt. Hvor de tingene vi har vært bekymret for - hvor skal jeg jobbe om fem år, skal jeg eie eller leie - blir veldig lite viktig.

Men farens død førte også til en overraskende endring i han.

– Ironisk nok har det ført til at jeg har blitt en ganske ubekymret type. Fordi de tingene som du egentlig skal bekymre deg for, det er de tingene som du ikke har noen kontroll over. Derfor må man leve livet hver dag og gjøre det beste ut av det. For du vet aldri når ting kan endre seg, sier han.

– Vil ikke si hvem

Akkurat nå ser det ikke lovende ut for gjenvalg av Solberg-regjeringen ved høstens valg. Men at Asheim kan miste statsrådjobben og den sorte bilen, er han lite bekymret for.

– Det å ta T-banen igjen kan jeg nesten glede meg litt til, sier han.

Men han tenker mer på regjeringskollegene som har sittet rundt Kongens bord i åresvis.

STJERNESKUDD: Asheim bli omtalt som kronprins og stjerneskudd i Høyre. Foto: Terje Pedersen

– Du blir jo vant til å være midtpunkt, at folk ler litt hysterisk av en vits du forteller som egentlig ikke var så morsom. Og folk ler ikke fordi det er er deg, men på grunn av posisjonen du har. Og hvis du ikke klarer å skille mellom de to, kan du bli en ganske spesiell person etterhvert, sier han.

– Er det noen i regjeringen som tror de er litt morsommere enn de er?

– Eeeh...ja! Hvem det er vil jeg ikke si, men det er, ler han.