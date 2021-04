Har hatet hverandre i 600 år: – For oss unge har Leeds vært irrelevant

Se Leeds-Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag fra klokken 14.30!

– De Manchester United-supporterne som gikk på kamper på 70- og 80-tallet har et stort hat til Leeds. For den yngre supportermassen har de vært mer eller mindre irrelevante, ettersom de har vært så lenge utenfor Premier League.

Det sier Stephen Howson til TV 2. Han er Manchester United-supporter og driver YouTube-kanalen Stratford Paddock. Han er selv av den yngre garde, og innrømmer at han sliter med å se på Leeds United som en stor rival.

Men hatet mellom klubbene er større enn hva folk kanskje tror. Hatet mellom Manchester United og Leeds United strekker seg faktisk helt tilbake til 1400-tallet.

Englands trone var målet da huset York og huset Lancaster gikk mot hverandre i det som fikk navnet rosekrigene.

I ettertid forble hatet mellom byene. Da innbyggerne fikk et fotballag å følge på starten av 1900-tallet, blusset hatet for alvor opp igjen.

– Det vil ikke forsvinne, det er så mange sterke følelser der. Det er en rivalisering mellom byene også, ikke bare fotballaget. Samtidig er nok mye nå knyttet til fotball, rivaliseringen er ikke like viktig nå for dem som ikke følger med på fotball, forklarer Anders Palm, som er daglig leder i Leeds United Supporters Club of Scandinavia.

– Det er litt ekstra følelser når man skal møte store klubber som Manchester United. For meg er det viktigere å holde plassen enn å slå United. For andre er det å slå United det viktigste av alt, legger Leeds-supporteren til.

HETT: Kampene mellom Manchester United og Leeds United blir ofte kaotiske. Her setter Leeds-spiller Alfie Haaland inn en knallhard takling på Manchester Uniteds Dwight Yorke. Foto: Dan Chung

– Rivaliseringen har ikke fått blomstret

Leeds United hadde sin storhetsperiode 1960-tallet og starten av 1970-tallet. På samme tidspunkt hadde lagene to av Englands mest fryktede hooligan-gjenger. «Leeds United Service Crew» og Manchester Uniteds «Red Army» barket sammen med jevne mellomrom.

De siste årene har det vært alt annet enn tett mellom slagene. Etter at Leeds United rykket ned i 2004 møtte lagene hverandre kun to ganger på 16 år. Da lagene møttes i Premier League i desember, var det for første gang siden 2011. Mens Leeds har befunnet seg i skyggenes dal har Manchester United-supporterne hatt fokus på andre rivaler.

UNITED-FAN: Stephen Howson. Foto: Lars Magnus Igland Røys / TV 2

– Jeg husker da vi tapte ligaen til dem i 1992. Jeg husker da vi signerte Eric Cantona fra dem, da vi hentet Rio Ferdinand. Det føles som en enveisrivalisering. De mot oss. Det har egentlig ikke blitt gjengjeldt de siste årene fra oss, sier Howson.

Leeds-supporter Palm er enig med rivalen.

– Det er nok riktig. United-fans hater nok Liverpool mer enn Leeds, og det virker mer som rivaliseringen går mest den ene veien. Det har mye med at vi har vært utenfor det gode selskap i 16 år. Rivaliseringen har ikke fått blomstret, sier han.

Hentet to av klubbens beste spillere

I 2001 var Leeds United i semifinalen av Champions League. Tre år senere rykket de ned fra Premier League. Etter bragden i Champions League tar klubbens ledelse opp lån som de skal nedbetale med ny suksess i Europa.

De klarer ikke å gjenta suksessen. Pengene som skal betale lånet kommer ikke inn. Ledelsen har gamblet og satt klubbens eksistens i fare.

Stjernegalleriet laget har klart å bygge opp, må selges. Den lokale favoritten Alan Smith ender opp i Manchester United. Det samme gjorde stoppertalentet Rio Ferdinand to år tidligere.

Men allerede i 1992 skjedde overgangen som nok stakk dypest i Leeds-fansens hjerter, i alle fall sett i ettertid. Eric Cantona byttet ut hvitt med rødt og franskmannen vant trofé etter trofé i Manchester.

LEGENDE: Eric Cantona byttet ut Leeds med Manchester United i 1992. Her med Ole Gunnar Solskjær i 1996. Foto: John Giles

– Først gikk Gordon Strachan fra United til Leeds, og det var jo bra for Leeds, men så gikk Cantona til United på høsten i 1992 etter Leeds' seriegull. Det svidde for mange, og det var nok gjort vondt for mange Leeds-supportere å se ham lede United inn i deres storhetsperiode, sier Palm.

Sjokket i 2010: – Aldri hoppet så høyt

I 2010 var det hvittrøyene som sjokkerte på «Drømmenes Teater». Premier League-nedrykket i 2004 var på et bunnpunkt. Leeds spilte sin tredje sesong på nivå tre i det engelske ligasystemet.

I tredje runde av FA-cupen ble de trukket mot Sir Alex Ferguson og Manchester United.

74.526 personer var på plass da den gamle erkerivalen gjestet mektige Old Trafford. Få av dem hadde trolig sett for seg hva som skulle skje i løpet av de neste 90. minuttene.

– Det var ni tusen Leeds-fans på Old Trafford og ingen forventet seier, sier Palm.

LEEDS-SUPPORTER: Anders Palm. Foto: Martin Leigland / TV 2

Etter 19 minutter skulle det eksplodere fullstendig i bortesvingen. Leeds-spiss Jermaine Beckford spilt i bakrom. Den raske angriperen parkerte den tidligere Leeds-stjernen Rio Ferdinand i løpsduellen, og sekunder senere lå ballen i mål. Erkerivalene klarte å holde unna og vant kampen 1-0.

Leeds-supporternes største opptur på mange år var et faktum.

– Jeg tror ikke jeg har hoppet så høyt som da Beckford scoret. Jeg må ha satt ny rekord i høyde, sier Palm, før han legger til hvordan han godtet seg litt ekstra over seieren:

– Jeg var fotballtrener den gangen og Manchester United-supporterne på guttelaget var eplekjekke før kampen. «Vi får vente og se», sa jeg. På treningen etter kampen hadde jeg på meg Leeds-drakt og ga grei beskjed til United-gutta at de fikk hente baller og rydde inn. Jeg kjørte dem litt ekstra hardt.

IKONISK: Jermaine Beckford skrev seg inn i Leeds-historien med store bokstaver etter at han stilnet hele Old Trafford. Foto: Jon Super

Ute etter revansje

Da lagene møttes i Premier League for første gang på 16 år i desember, var det rødtrøyene som kunne smile bredest. 6-2-seieren til Ole Gunnar Solskjærs menn var et slag i trynet for Leeds-supporterne.

– Jeg håper sånn at Leeds skal kunne gjøre en bra kamp på søndag. Det ble jo en spesiell kamp på Old Trafford i desember der Leeds fikk kampen ødelagt etter bare få minutter med to mål imot, sier Palm og minner om:

– For mange Leeds-fans er dette den viktigste kampen i sesongen.

Se Leeds-Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag fra klokken 14.30!