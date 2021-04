Brøt seg inn hos Dr. Dropin – siktet for grove bedrageri på 45 millioner kroner

Minst fire personer er siktet for bedragerier på omkring 45 millioner kroner. Ifølge politiet har flere personer brutt seg inn i lokalet til Askeladden & co og stjålet bankbrikker.

Ifølge politiet skjedde innbruddene 19. mars, samt 12. og 15. april i år. En av de siktede har erkjent at det ble stjålet bankbrikker under innbruddene, og at det deretter ble overført til sammen 45 millioner kroner fra bankkontoene til Askeladden & co.

Selskapet står bak flere kjente konsepter, blant Kopp, Squeeze og Dr. Dropin.

Ifølge TV 2s opplysninger gjaldt anmeldelsen grove bedragerier mot lokalene til Dr. Dropin.

Minst fire personer, to kvinner og to menn, er siktet i saken. Tre av dem er denne uken varetektsfengslet i fire uker.

En kvinne har tilstått de tre innbruddene, men nekter enhver befatning med de aktuelle bedrageriene, ifølge hennes forsvarer Jørgen Mowinckel.

Et samboerpar nekter straffskyld ifølge deres forsvarere, Ole Magnus Strømmen og Marius Oscar Dietrichson, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Ifølge fengslingskjennelsene er overvåkningsbilder fra åstedet blant politiets beviser i saken.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra politiadvokat Eivind Kluge, som leder etterforskningen av bedragerisaken.

TV 2 har stilt flere spørsmål til Askeladden & co, men har så langt ikke fått svar på disse.