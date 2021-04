Disse deltakerne er videre til direktsendingene i The Voice

I fredagens episode av The Voice var det siste gang hvor deltakerne måtte opptre to og to i de såkalte «knockout»-rundene, hvor deres felles mentor bestemmer hvem av de to som går videre.

Dermed ble det klart hvilke 16 deltakere som får en billett videre i konkurransen. Disse skal opptre i direktesendingene fra H3 Arena på Fornebu, som starter fredag 30. april.

Fra disse showene vil det være opp til publikum å bestemme hvem som til slutt går til topps i konkurransen, ved å stemme på sin favorittdeltaker.

Her er de 16 deltakerne, og slik beskrives de av TV 2:

Team Tom «Matoma» Stræte Lagergren

Erlend Gunstveit

ERLEND GUNSTVEIT. Foto: TV 2.

Alder: 25 år

Bosted: Grimstad

Sjanger: Country

Erlend er en glad sørlending, med erfaring fra blant annet musikalscenen.

Han har en stor, dyp og tydelig countrystemme, og han elsker å utfordre seg selv.

Camilla Sørensen

CAMILLA SØRENSEN Foto: TV 2.

Alder: 24

Bosted: Asker Sjanger: jazz, Soul, R&B, Pop

Bio: Camilla har reist verden rundt for å drive med yoga og musikk.

Har bakgrunn fra jazz men har gjennom the Voice fått øynene opp for popmusikk.

James Fox

JAMES FOX. Foto: TV 2.

Alder: 25

Bosted: Kristiansand

Sjanger: Rock, Soul

Bio: James kommer fra Irland men har bodd i Norge de siste 11 årene.

Har drevet med musikk så lenge han kan huske, og føler seg mest på hjemmebane når han får krutte til med skikkelig rockevokal.

Sondre Høiby Bjelland

SONDRE HØIBY BJELLAND Foto: TV 2.

Alder: 23

Bosted: Oslo

Sjanger: Pop

Bio: Sondre har spilt i flere band og hatt en fot innenfor musikken i en godt stund.

Etter å ha utforsket flere sjangre og retninger har han funnet en klarere visjon for hvem han er som artist, og er klar for å stå på egne ben.

Team Espen Lind

Knut-Sigurd Bygland

KNUT-SIGURD BYGLAND Foto: TV 2.

Alder: 33

Bosted: Arendal

Sjanger: Musikal og Klassisk

Bio: Knut-Sigurd er en skolert sanger og musikalartist. Han har stått på mange store scener rundt om i skandinavia, og har mye erfaring.

Med en stor stemme håper han å få utfordret seg på både sjanger og stil gjennom konkurransen.

Charlotte Sofie Eliassen

CHARLOTTE SOFIE ELIASSEN Foto: TV 2.

Alder: 30 år

Bosted: Tønsberg

Sjanger: Pop, Rock, Soul, Country

Bio: Charlotte kommer fra en musikk-Teater bakgrunn og har jobbet rundt om i landet i forbindelse med forskjellige typer show.

Hun er nå klar for å dra musikk i en mer autentisk retning, og har stor fokus på formidling og følelser.

Cynthia Zietara

CYNTHIA ZIETARA Foto: TV 2.

Alder: 18

Bosted: Drammen

Sjanger: Pop, Rock, Klassisk

Bio: Zynthia kommer fra Kypros, men har bodd i Norge de siste 4 årene.

Hun studerer Klassisk sang på Barrat Due, men har en forkjærlighet for store popballader.

Maria Petra Brandal

MARIA PETRA BRANDAL Foto: TV 2.

Alder: 20

Bosted: Horten

Sjanger: Pop, Singer/songwriter

Bio: Maria Petra debuterte som artist i 2020, hun gav gitt ut 3 singler i løpet av året, der 2 av de ble listet på P3.

Nå er hun klar for mer sceneerfaring og nye utfordringer.

Team Ina Wroldsen

Sarah Bøhn

SARAH BØHN Foto: TV 2

Alder: 25

Bosted: Kolbotn

Sjanger: Soul, Singer/Songwrigter, Jazz

Bio: Sarah er oppvokst i Norge og Filippinene, og har drevet med musikk og kunst mesteparten av livet.

Hun har de siste årene holdt på som gatemusikant, og har en klar visjon for musikken hun vil drive med.

Sverre Eide

SVERRE EIDE Foto: TV 2

Alder: 26

Bosted: Oslo

Sjanger: Pop, Rock, Singer/ Songwriter

Bio: Sverre jobber som regnskapsfører, men drømmer om musikken. I 2013 kom han på 6. Plass i Idol, og jobbet lenge med musikken etter dette.

Nå har han et tydeligere bilde av hvem han er som artist og er klar for å legge regnskapet på hylla.

Natan Dagur

NATAN DAGUR Foto: TV 2

Alder: 21

Bosted: Lillehammer

Sjanger: Pop

Bio: Natan kommer fra Island, men har bodd i Norge av og på de siste årene.

Han har en klar popvokal, og treffer en nerve ved å formidle det såre og kanskje vonde.

Maria Marzano

MARIA MARZANO Foto: TV 2

Alder: 20

Bosted: Storsand

Sjanger: Pop

Bio: Maria kommer fra en musikalsk familie hvor hun har utviklet en sjelfull stemme og en tydelig popvokal. Hun kommer fra et lengre duoprosjekt, men er nå klar for å ta scenen på egenhånd.

Maria har en veldig tidsriktig forståelse av musikk, og har Billie Eilish som stort forbilde.

Team Yosef Wolde-Mariam

Amalie Haugen Øvstedal

AMALIE HAUGEN ØVSTEDAL Foto: TV 2

Alder: 23

Bosted: Kristiansand

Sjanger: Pop, R&B, Gospel

Bio: Amalie kommer fra en musikalsk familie og har har drevet med musikk hele livet.

Hun har utdannelse fra blant annet Griegakademiet og Universitetet i Agder, og er en av de mest skolerte sangerne i konkurransen.

Thea Sofie Barka

THEA SOFIE BARKA Foto: TV 2

Alder: 18

Bosted: Lepsøya

Sjanger: Pop, R&B, Soul

Bio: Thea Sofie startet sin musikalske reise på MGPjr i 2014, og har siden dette reist mye rundt for å synge.

Hun går for tiden på Kongshaug musikkgymnas, og bruker all sin tid på å utvikle talentet sitt og skrive egen musikk.

Byron Williams jr.

BYRON WILLIAMS JR Foto: TV 2

Alder: 60

Bosted: Fredrikstad

Sjanger: Soul og R&B

Bio: Byron har lang fartstid med musikken fra USA. Etterhvert flyttet han til Norge og musikken ble nedprioritert.

Men nå er barna voksne og Byron er klar for å ta ordentlig tak i musikken igjen.

Sofie Fjellvang

SOFIE FJELLVANG Foto: TV 2.

Alder: 20

Bosted: Kristiansand

Sjanger: Pop, Singer/ Songwriter

Bio: Sofie har sunget hele livet, og har brukt mye tiden på egen låtskriving. Hun har skrevet flere musikaler sammen med sin mor de siste årene.

Sofie viser stor musikalsk forståelse og har en tydelig ide om hvem hun er som artist.

Se The Voice på TV 2 fredag klokken 20.00 eller på TV 2 Sumo.