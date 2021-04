Dette fryktet hun mest på Kompani Lauritzen

I flere uker har vi fått følge kjendisenes reise fra å være uerfarne rekrutter, til å bli litt mer erfarne aspiranter i Kompani Lauritzen.

Siri Avlesen-Østli er en av dem som tok programmet på alvor allerede før det startet.

– Jeg blir den «nerden» og går veldig inn i det. Jeg og mannen min løp bakkeløp helt til jeg lå og brakk meg, i tillegg til styrketrening og logikktester, ler hun.

Se hele intervjuet med Dorthe Skappel og Siri Avlesen-Østli i videovinduet øverst i saken.

Fryktet å miste kontroll

Det er ingen tvil om at det er hardt både fysisk og psykisk inne i Setnesmoen leir, og tross alt arbeidet hun la ned i forkant, kan man ikke være forberedt på alt.

– Jeg prøvde å gjøre det jeg kunne for å være forberedt, men det er umulig å være forberedt på det som kommer, sier 37-åringen og fortsetter:

– Det å være så nedkjørt fysisk og psykisk. Det er ikke fri der inne, du jobber fra 07.00 til 23.00. Det er ekstreme fysiske og psykiske prøvelser.

Når Dorthe Skappel spør hva som var det verste der inne for henne, nøler hun ikke med å svare:

– For meg var det å miste kontroll, det å ikke ha kontroll over seg selv. Jeg bestemmer ikke hva jeg skal gjøre i de forskjellige øvelsene, jeg må bare stå i det.

– Hva er det som gjør at du vil fortsette når det er så tøft?

– Det er vel for spesielt interesserte. Det er adrenalin og mestringsfølelse. Det er ting du gjør der inne som du kan bruke et helt liv på å oppdage, forklarer 37-åringen.

Besvimte på kaserna

Avlesen-Østli forklarer at hun lærte seg selv å kjenne, og at det viktigste hun lærte var å drives av kjærligheten for å lykkes og ikke frykten for å mislykkes.

– Det var noe fenriken sa til meg som satte seg hos meg, forteller hun og fortsetter:

– Jeg besvimte på kaserna, bare helt ut av det blå og forstod ikke hva som skjedde. Hvorfor kom denne kollapsen her?

37-åringen forklarer at hun tok fenriken til sides for å høre hvorfor hun plutselig falt.

– «Du er redd for å miste kontrollen, det er det som skjer», sa han til meg, og da forstod jeg hva han mente, sier hun.

– Du lærer litt om deg selv når du brytes ned til det minimale, også står du igjen naken, fortsetter Østli.

Forberedte barna

Programlederen og ektemannen Erik Løkken Østli har to barn på fem og to år. Det er ikke bare-bare å reise fra to små for å være med på Kompani Lauritzen.

– Hun på to år tok det greit, så lenge hun var med pappa så hadde hun det bra. Han på fem år er litt mer følsom, så han syns det var litt tungt, sier hun og fortsetter:

– Vi hadde en kalender som han krysset av i, slik at han visste hvor lenge jeg maksimalt kunne være borte, så det ble en positiv greie rundt det. Han taklet det fint, han skjønte at dette var noe som var viktig for meg.

Adoptert

Avlesen-Østli er selv adoptert fra Sri Lanka, og da hun skulle få egne barn var hun inne på tanken om å adoptere selv. Hun endret likevel raskt mening.

– Det er noe med det å være adoptert. Jeg var litt nysgjerrig på å få noen som lignet på meg. Det er kanskje litt egoistisk, men jeg har ingen blodsbånd. Når man har valget så er det litt spennende å se hvordan de blir, forklarer hun.

37-åringen forteller at hennes foreldre har vært åpne med henne om adopsjonen.

– Jeg visste alt som mine foreldre visste, de delte alt med meg. De fortalte meg alt jeg ønsket å vite fra tidlig alder. Det har vært veldig, veldig viktig for å ha en trygget i den jeg er.

Se hele intervjuet med Dorthe Skappel og Siri Avlesen-Østli i videovinduet øverst i saken.