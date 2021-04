Retroretten fylte terteskjell

Velg fiskepudding av god kvalitet, dvs med høyt innhol av fisk. Kjøp ferdige terteskjell eller lag selv av butterdeig. Se oppskrift nederst i artikkelen.

Dette trenger du:

Til 4-5 personer



4-6 terteskjell (eller lag selv av butterdeig)

Hvitsaus:

3 ss smør

3 ss hvetemel

Ca. 5 dl helmelk

Salt, pepper, eventuelt litt chilipulver eller litt karri

Fyll:

500-600 g fiskepudding i terninger

2-3 dl fryste grønne selkapserter

Ca. 250 g rensede reker (best er de du renser selv)

Dill, sitron

Slik gjør du:

Velger du å lage butterdeig «terter» begynn med å steke dem, se tips. Bruker du ferdig kjøpte terteskjell, varm dem i stekeovnen før de fylles, les på pakken.

Saus: Smelt smør i en kasserolle, rør inn hvetemel. Spe med melk mens du rører godt hele tiden, til en fyldig saus. Kok opp under omrøring og la sausen trekke i 8-10 minutter. Smak til med salt og eventuelt krydder.

Gi de fryste ertene et oppkok i lettsaltet vann, ha over i et dørslag og la dem renne godt av seg.

Del fiskepuddingen i terninger og vend inn i den hvite sausen. Varm opp. Rett før servering vend inn erter, dill eller gressløk og rensede reker. Spar noen reker til å dysse ved servering. Server stuingen i lune/varme terteskjell.

Butterdeig «terter»

1 butterdeigplate gir 2 «terter»

Legg de frosne butterdeig plater på benken og la tine i 2-3 minutter, ta minst mulig på dem. Varm stekeovnen til 225 grader.

Del hver butterdeigplate i 2 firkanter. Legg forsiktig over på bakepapirkledd stekebrett. Bruk en spiss kniv og lag et rutemønster. Pensle legg med sammenpisket egg. Stek på midterste rille i varm stekeovn i ca. 20 minutter til butterdeigtertene har hevet seg og er sprø og gylne. Dette kan gjøres i gode tid før servering.

Servering: Skjær topplokket av butterdeigtertene, fyll, pynt med reker og legg «lokket over.