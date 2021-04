Stjernespiller sjokkerer i garderoben - gir Vålerengas strengeste straff

Det er hele fire år siden sist serien «Iskrigerne» gikk på TV 2. Serien fulgte hverdagen til spillere og apparatet i Vålerenga ishockey.

Tidligere Vålerenga-spiller, nå markedssjef for klubben, Glenn Jensen (33), tror de fleste kommer til å kjenne seg igjen i den nye sesongen av «Iskrigerne».

– Der er jo Vålerenga seg selv lik. Man kommer på innsiden av garderoben og får være med på garderobekulturen og kulturen i Vålerenga ishockey som er så spesiell, forklarer Jensen.

ISKRIGERE: Glenn Jensen og Martin Røymark har hatt et TV-team på slep i hele ni måneder for å lage sesong fem av «Iskrigerne». Foto: Mariann Habbestad

Breial gjeng

Garderobekulturen mellom spillerne bærer preg av en prestasjonskultur der toppidrettsutøvere jobber hardt for å bli best mulig og vinne kamper sammen.

– Det er lov å si hva man mener og slenge litt med leppa. I Vålerenga er vi kanskje kjente for å være litt breiale også, ler Jensen.

Vålerenga-spiller Martin Røymark (34) har vært i en hockey-garderobe hele sitt liv. Han bekrefter det Jensen sier:

– Det er litt røff tone, sier han.

Båndet i Vålerenga ishockey er så sterkt at det også er rom for litt dypere samtaler med lagspillere og ellers apparatet rundt dem, slik at det ikke bare blir gutta-prat.

Jensen forklarer at det generelt er mye følelser i idrett, og at garderoben er en plass man kan dele alt:

– Der er det takhøyde for å si alt. Du kan drite deg ut, snakke om følelser og være deg selv, understreker Jensen.

Slåsskamp på trening

Røymark forklarer at alle er seg selv i garderoben og at de fort glemmer at kameraene er der - selv når man kjefter på hverandre i garderoben.

Selv om kamera-teamet har fulgt dem i ni måneder, er det ikke noe han gruer seg til å se.

– Det blir sikkert mye morsomt og mye flaut, sier Røymark.

ISHOCKEY-IMAGE: Idretten er kjent for sine mange taklinger og knuffing på isen. Foto: SCANPIX

Det var likevel én helt spesiell trening kamera-teamet ikke burde gått glipp av:

– Det var en trening i august de ikke var på, og da ble det selvfølgelig slåsskamp på treningen. Så etter det var de på hver trening, ler Røymark.

Ishockey er kjent for å være en fysisk idrett med taklinger og knuffing mot hverandre.

Jensen hevder at denne oppførselen handler om å beskytte seg selv og lagkameratene for stygt spill.

– Det er mye verre dersom en takler deg i ryggen - da kan karrieren din bli ødelagt. Da er det bedre at man stiller opp og tar en neve-fight slik at du kanskje får en blåveis, forklarer Jensen.

Zuccarello dukker opp

I første episode av sesong fem dukker ishockey-stjernen Mats Zuccarello opp i garderoben. Han har nemlig trent sammen med Vålerenga for å holde seg i form før han reiste tilbake til USA.

– Det er kult når en så god spiller er med oss og trener. Det er kult for unggutta å se hvor bra han er, sier Røymark.

Zuccarello får også en gjesterolle som dommer når Vålerenga går gjennom sitt bot-system og må sette opp en intern «rettssak».

STJERNESPILLER: Mats Zuccarello dukker opp i sesong fem av «Iskrigerne». Han trente sammen med Vålerenga før han reiste tilbake til USA hvor han er proffspiller. Foto: Höök, Pontus

– Når man har gått litt for langt må man ta en rettssak og sette folk litt på plass, forteller Røymark.

Spillerne kan få bøter dersom de har glemt noe viktig eller som i dette tilfellet: Satt opp en tannlegetime på samme tidspunkt som trening med laget.

Pengene de får inn går til lagkassen og brukes til noe sosialt med laget - enten en fest eller en utenlandstur.

Jensen var tidligere bøtesjef da han spilte for Vålerenga. En sesong havnet det hele 80.000 kroner i kassen.

– Da var det ikke lov å smile en gang - da var det bot! Det var litt strengt, ler Jensen.

Savner publikum

I sesong fem av «Iskrigerne» får Vålerenga ishockey endelig komme inn i den nye Jordal-hallen som de har snakket om og ventet på i flere år.

SAVNER PUBLIKUM: Ishockeyspiller Martin Røymark synes det ikke er helt det samme å spille på isen uten publikum. Foto: Fredrik Hagen

– Det virker som en parodi. Vi har ventet på hallen som er tre år forsinket, og når vi endelig skulle flytte inn i Jordal, så kom korona og satte en demper på hele festen. Litt antiklimaks, sier Jensen.

Røymark savner å ha publikum på tribunene og synes ikke det er det samme å spille for tomme seter.

– Man trenger dem når man legger inn en takling og hører at folk liker det. Nå er det stille, forteller 34-åringen.

«Iskrigerne» kan du se på TV 2 Sumo og TV 2 Zebra.