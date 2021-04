Kvinne funnet drept på liten øy – mann siktet

Torsdag kveld fikk politiet melding om funn av en død kvinne på den lille øya Varaldsøy i Kvinnherad kommune.

Politiet opplyste tidlig at de mistenker at kvinnen ble drept.

I en ny oppdatering like før klokken 10 sier politiet at det er en kvinne i 40-årene som ble funnet død. Politiet har siktet en mann i 40-årene.

– Avdøde og siktede betegnes som bekjente og er ikke i slekt eller i nær relasjon til hverandre, opplyser politiet.

Pågrepet på stedet

De ble varslet av AMK om dødsfallet klokken 20.40 torsdag kveld. Kvinnen ble forsøkt gjenopplivet, men ble til slutt erklært død på stedet.

– Politiet kom til stedet 21.50, og fikk raskt kontroll på siktede. Han ble pågrepet i nærheten av stedet der kvinnen ble funnet, skriver politiet.

Mannen i 40-årene ble senere fraktet til politihuset i Bergen, og vil bli fremstilt for varetektsfengsling lørdag.

PÅ PLASS: Store politistyrker er fredag på plass ved åstedet. Krimteknikere er også på vei. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Politiet har i natt avhørt flere vitner, og dette arbeidet fortsetter utover dagen.

– Vi blir preget

Varaldsøy ligger i Hardangerfjorden og er en del av Kvinnherad kommune i Sunnhordland, drøyt to timers kjøretur sørøstover fra Bergen. Øya hadde i 204 innbyggere i 2019, ifølge Store norske leksikon.



PREGET: Varaldsøy-ordfører Hans Inge Myrvold er sterkt preget av drapet. Foto: Elias Engevik / TV 2

– Vi blir preget av en sånn tragisk hendelse. Derfor er det viktig for kommunen å være synlig for folket, sier ordfører Hans Inge Myrvold til TV 2.

Ordføreren sier at dette er et samfunn hvor alle kjenner alle, og et sted hvor alle har stor omsorg for hverandre.

– Det er viktig at bygda nå står sammen, og skaper trygghet. Det er trygt og godt å bo her, sier Myrvold.

Innbyggerne på Varaldsøy har alle mottatt en melding hvor de blir informert om hendelsen. Det vil også bli åpnet et møtested i ungdomshuset på øya.

Politiet har som følger av dødsfallet sperret av et større område ved Kjæraviksvegen på Varaldsøy.

Saken oppdateres!