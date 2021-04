«Kompani Lauritzen»-profil om nytt prosjekt: – Fake it till you make it

Når Carl Martin Eggesbø briljerer i det militære regimet, er det kanskje lett å glemme at han først og fremst er skuespiller og ikke soldat.

I år vil ha være å se på både kinolerretet og TV-skjermen. Allerede 2. mai er han å se i dramaserien «Pørni» på Viaplay.

IMPONERT: Eggesbø har imponert stort på Setnesmoen millitærleir, og gjorde det best i samtlige fysiske tester. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Dirigent

«Pørni» beskrives som et humordrama av og med Henriette Steenstrup (46). Hun er både manusforfatter og skuespiller, og serien har fått glimrende skussmål av skuespillerkollegene.

25-åringen er takknemlig for å jobbe med Steenstrup.

– Jeg er veldig glad for at jeg får jobbe med Henriette. Jeg syns hun er kjempekul, smart og morsom. Hun lager fine ting. Jeg krysser fingrene for en sesong to, så jeg kan være med enda mer, sier han til God kveld Norge.

Eggesbøs karakter er dirigent i koret til Steenstrup.

– Jeg er enkelt og greit Rasmus, en kordirigent. Jeg dirigierer koret som Pørni synger i. Han er en sjarmerende, man ganske ambisiøs amatørdirigent, sier han, og fortsetter:

– Jeg har ikke egentlig noe dirigent-bakgrunn, men jeg har spilt i korps frem til jeg var 12 år, så jeg har sett noen dirigere. Jeg har også fått veiledning av en dirigent. Jeg har stått mye foran speilet og imitert. Det er litt sånn «fake it till you make it».

ØVD MYE: Eggesbø vifter med armene og forteller hvordan han har øvd på dirigent-bevegelsene. Foto: Steinar Marthinsen/God kveld Norge

Prestisjefull rolle

Eggesbø er også filmaktuell. Han spiller broren til Jakob Oftebro (35) i krigsfilmen «Den største forbrytelsen».

I år dukker han opp i nok en film med handling i 1940-årene. Han har nemlig hovedrollen i «Kampen om Narvik», som har premiere i desember 2021.

Handlingen til sistnevnte film handler, som tittelen antyder, om Hitlers første nederlag.

Filmen ligger an til å bli den nest dyreste norske filmen som er produsert gjennom tidene og ifølge Visit Narvik har den et totabudsjett på over 75 millioner norske kroner.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg fått lov til å gjøre så mange kule ting. Jeg gleder meg til veien videre.

Se de første bildene fra både «Pørni» og «Kampen om Narvik» i God kveld Norge-intervjuet øverst i saken.