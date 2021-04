Kamp mot klokken – Berdas ektemann er fanget i ubåten

Den savnede, indonesiske ubåten vil gå tom for oksygen for de 53 om bord i løpet av de neste 24 timene. I Indonesia sitter en livredd Berda Asmara og tenker på hvilket mareritt ektemannen opplever.

Det pågår en stor redningsaksjon utenfor Balis nordkyst, etter at en ubåt onsdag mistet kontakt med forsvaret under en øvelse.

Det mistenkes at båten kan ligge på 700 meters dyp, noe som kan være for dypt til å sette i gang en redningsaksjon.

Om bord i ubåten er det 53 mennesker, som deltok i militærøvelsen. Ingen vet om de fremdeles er i live eller ikke.

En av de 53 er Mes Guntur Ari Prasetyo.

PREGET: Berda Asmara er svært preget av situasjonen. Foto: Juni Kriswanto / AFP

Han giftet seg med Berda Asmara for 13 år siden – nå sitter hun fortvilet tilbake hjemmet deres i Surabaya i Indonesia og håper å få se ektemannen igjen.

– Da ektemannen min begynte å jobbe med dette, fortalte han meg om risikoen. Han viste meg en video av en savnet russisk ubåt. Så selv om jeg ikke vil, så var jeg forberedt på at noe slikt kunne skje, sier hun til nyhetsbyret AFP.

Nå håper hun å få se ektemannen sin igjen.

– Jeg har fremdeles håp, men frykter for hva som kan ha skjedd, sier hun, og understreker at hun ikke kan forestille seg hva slags mareritt ektemannen opplever dersom han fremdeles er i live i ubåten.

Uidentifisert objekt

Militæret oppdaget torsdag et uidentifisert objekt på mellom 50 og 100 meters dyp. Letemannskapene håper dette kan være den savnede ubåten KRI Nanggala 402.

KOORDINERING: Indonesiske militære jobber med koordineringen av redninsgarbeidet. Foto: Firdia Lisnawati / AP / NTB

Dersom ubåten fremdeles er i takt og mannskapet i live, vil oksygenet i ubåten rekke i et knapt døgn til, og gå tom sent fredag kveld.

Både Australia, USA, India, Malaysia og Singapore har sagt at de skal bistå i søket utenfor kysten av ferieøya Bali. Singapore sender et fartøy som er spesialkonstruert for å redde ubåter. Planen er at til sammen 24 skip og et patruljefly skal delta i søket fredag.

De vil ha fokus på et området der oljesøl er blitt funnet.

REDNINGSAKSJON: Det jobbes intensivt i området der ubåten er antatt å ha forsvunnet. Foto: AP / NTB

Treningsoppdrag

Den tyskbygde ubåten ble meldt savnet under et treningsoppdrag onsdag.

Kontakten ble brutt kort etter at fartøyet ba om tillatelse til å dykke.

Ubåten ble bygget i 1978 og har siden da vært i tjeneste for flere land, blant dem Hellas, India, Argentina og Tyrkia.

En talsmann for Indonesias marine har tidligere sagt at ubåten mest sannsynlig ligger på mellom 600 og 700 meters dyp. Det antas at den bare tåler dybder ned til 500 meter.