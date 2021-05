Helt siden 1999 har BMW X5 vært en drømme-SUV for svært mange norske familier.

Bilen kombinerer den sporty kjøregleden BMW er viden kjent for, med både plass, god bakkeklaring, firehjulsdrift, lekkert utseende, mye utstyr og en god porsjon status. Så har da også X5 gått sin seiersgang over store deler av verden.

Selv om kvaliteten på de aller første eksemplarene var litt bob-bob, har BMW på en utmerket måte klart å holde bilen moderne og oppdatert. Det gjennom både nye generasjoner, ulike facelifter og oppgraderinger. Det har nå gått mer enn 20 år siden den første gjorde sin entre.

BMW X5 er en stor og tung bil, det merkes på kjøreegenskapene. Men plassen er god.

Du får den for under 400.000 kroner

For mange har bilene vært uoppnåelige på grunn av frisk pris. Men etter hvert som de har blitt bruktbiler, har flere kunnet realisere drømmen om en BMW X5.

Her har vi tatt en nærmere titt på tredje generasjon som ble produsert mellom 2013 og 2018 og som gjerne benevnes med internbetegnelsen F15. Biler du nå kan få for under 400.000 kroner på bruktmarkedet, om du velger en av de eldste, som har gått ganske langt.

Spørsmålet blir som mange ganger før – er den verdt pengene? Hva kan man forvente av opp- og nedturer? Kort og godt; hvordan er den å eie?

Det finner vi ut ved å gå rett til kilden. Vi hører med de som allerede eier og bruker en slik bil i det daglige i vår egne brukergenererte bilguide: Eierne mener. Der har nemlig et titalls X5-eiere av denne generasjonen lagt inn sine erfaringer med modellen.

Dette er noe av det de sier og mener om bilene sine:

Romskip

– Bilen er bare råtøff med sin aggressive styling. Tøffeste SUV-en i klassen og når bakdekkene her en bredde på 315, så ser dette muskuløst ut. Det skriver eieren av en 2017-modell X5 40e. Det vil si ladbar hybrid.

Det at den er en ladbar hybrid, gjør at den ikke kan leveres med syv seter og at den her noe mindre bagasjerom, på grunn av hybrid-batteriet. Det tar ikke noe av eiergleden fra denne bileieren. Snarere tvert imot.

Han gir bilen sin hele 9,8 poeng av 10 mulige – og er med det tydeligvis godt fornøyd med bilen sin.

Se hele anmeldelsen her:

– Får vondt i kjeften av å kjøre den

– Det er endelig slutt på kranglingen i baksetet med tre unger der. Alle har god plass i behagelige setter. God og stor bagasjeplass er det også, det sier eieren av denne 2016-modellen med dieselmotor.

Vedkommende påstår også at det er billigere med service og vedlikehold på denne enn på en VW Tiguan.

Også forbruket er vedkommende godt fornøyd med. Ja, faktisk så fornøyd at det gis full score over hele fjøla. 10 poeng av 10 mulige der altså.

Hvorfor han får vondt kjeften? Klikk på linken under, så finner du ut det.

Se hele anmeldelsen her

Den knirker ...

– Når man først vurderer bil i en slik klasse, så vurderer nok mange også Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q7 osv. Jeg vil si at X5 kommer svært godt ut totalt sett med tanke på utstyr og hva du får for den (uansett) høye totalsummen. Det står det å lese i denne anmeldelsen.

Videre anbefaler anmelderen X5 med M-pakke, som gjør bilen enda litt mer bøs, mener han.

På denne 2014-modellen med dieselmotoren på 211 hestekrefter trekkes det litt for kvalitet, blant annet knirk i interiøret og praktiske løsninger. Anmeldelsen ender likevel på solide 9 av 10 mulige poeng.

Se hele anmeldelsen her:

Herlig vogn!

Denne eieren har en 2016-modell X5 40e, altså ladbar hybrid.

Han påpeker, som enkelte andre hybrid-eiere, at bagasjerommet er litt snaut. Snau mener han også bakseteplassen er med fem voksne i bilen. Vedkommende påpeker også at rekkevidden på strøm nærmest er latterlig lav. Rundt 2,2 mil, og at forbruket er høyt, når strømmen er oppbrukt.

Ellers beskriver han bilen som solid, luksuriøs og som en herlig vogn. Det ender med 8,4 poeng av 10 oppnåelige.

Se hele anmeldelsen her:

Oppsummering:

Med svært få unntak er eierne av denne generasjonen BMW X5 veldig godt fornøyde med bilene sine.

Det en del, med rette påpeker, er dyr innkjøpspris. Samt at bilens vekt naturlig nok ikke gjør den like sporty som en personbil, men de fleste framhever likevel kjøreegenskapene positivt.

Når det gjelder service og vedlikehold er ikke X5-eierne helt enige. Noen mener at det ikke koster mer enn på andre biler, mens andre synes det er i overkant dyrt.

Alt i alt er de svært fornøyde med kvaliteten. Noen nevner også at de trolig går for X5 neste gang også.

Faktisk er eierne av denne generasjonen enda mer fornøyde enn de som kjøre den nyeste som kom i 2018! Vi snakker et gjennomsnitt på 9,4 av 10 mulige poeng, mot 8,8 på de som har den nyeste generasjonen.

Aller mest fornøyd blant BMW-eierne er de som kjører siste generasjon av den litt mindre X3. Der er poengsummen 9,7 av 10 mulige. Det kan jo være noe å tenke på om du synes X5 er litt stor og kanskje litt dyr.

