Dette er årets mest populære studier

Aldri før har så mange søkt plass på høyere utdanning i Norge, med over 154.000 søkere i år. Den nye tollutdanningen er blant de mest populære hos søkerne.

Årets søkere er 3.304 flere enn i fjor, en økning på 2,2 prosent. Til høsten er det planlagt i alt 61.673 studieplasser i Norge.

– Det er veldig bra at mange ønsker å ta høyere utdanning. Erfaringen fra tidligere kriser viser at flere ønsker å utdanne seg når tidene er dårlige. Det så vi i fjor og det ser vi også i år, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

– For kunnskapsnasjonen Norge er det gode nyheter fordi vi trenger flere kloke hoder i alle sektorer, sier han.

Selv om de fleste aldersgrupper er godt representert blant årets søkere, er økningen i år størst blant de eldste aldersgruppene. Det er i år over 4.200 flere søkere over 30 år enn i fjor.

GLAD: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) er glad for rekordtallene. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ny populær tollutdanning

Asheim peker på at det ofte er de samme studiene som ligger i søkertoppen hvert år. Til høsten starter imidlertid et splitter nytt bachelorstudium i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger.

I år er tollutdanningen blant de mest populære studiene. Hele 2.064 søkere har satt studiet på førsteplass. Det blir med andre ord hard konkurranse om de 35 plassene.

− Dette er et spennende samarbeid mellom Tolletaten og Universitetet i Stavanger, og som tydeligvis har vært et etterlengtet tilbud, sier Asheim.

Han tror det er flere grunner til at det nye studiet har blitt så populært.

– Det er mulig TV 2- serien «Toll» også har bidratt til å vise fram hvor utrolig spennende og viktig yrket er, sier Asheim.

– Fantastisk

Tolldirektør Øystein Børmer er glad for å høre at tollerutdanningen er et av Norges mest populære studier.

– Det er fantastisk at så mange ønsker å ta tollerutdanningen. Vi har alltid hatt mange dyktige søkere til Tolletatens interne utdanning, men var svært spente på hvordan det nye bachelorstudiet ville bli tatt imot, sier tolldirektør Øystein Børmer.

SESONG 2: Andre sesong av serien går på TV 2 nå. Foto: Espen Solli / TV 2

Han trekker fram at etaten de siste årene har jobbet bevisst og målrettet for å vise fram Tolletaten som arbeidsgiver, blant annet gjennom den populære TV-serien.

– Disse høye søkertallene tar jeg som et tegn på at vi har lyktes, sier Børmer, som legger til at etaten vil trenge flinke tollere også i årene som kommer.

Tolletatens oppdragsgiver, Finansdepartementet, er også imponert over de ferske tallene.

– Søkertallene til det nye tollstudiet viser at mange ønsker å jobbe i Tolletaten. Det forstår jeg godt. Tolletaten har et viktig samfunnsoppdrag som flere antagelig er blitt bedre kjent med gjennom tv-serien «Toll», sier finansminister Jan Tore Sanner.

STAVANGER: Studiet er et samarbeid mellom Tolletaten og Universitetet i Stavanger. Foto: Siri Pedersen, UiS

Flere søker seg til helseutdanning

Siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) er studiet som flest søkere har som sitt førstevalg. Også rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo ligger i søkertoppen.

Etter et år preget av koronapandemi og mye oppmerksomhet rundt det norske helsevesenet, er det litt flere søkere i år på helse- og sosialfagutdanningene, med nær 40.000 førstevalgsøkere. Dermed har mer enn hver fjerde søker helsefag på topp.

Dette er de ti mest populære studiene 1. Siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole 2. Toll, varehandel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger 3. Rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen 4. Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo 5. Arkitekt ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 6. Ledelse ved Universitetet i Tromsø 7. Medisin ved Universitetet i Oslo 8. Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU 9. Sykepleie ved OsloMet 10. Psykologi ved Universitetet i Oslo

Nesten 9 prosent ønsker å ta sykepleierutdanningen, noe som er en liten nedgang på 1,6 prosent fra i fjor.

– Både sykepleiere og andre yrkesgrupper i helsetjenesten har i over ett år stått i førstelinjen i bekjempelsen av pandemien. Også i årene fremover er vi helt avhengige av flere flinke folk som kan bidra i helse- og omsorgssektoren, sier Asheim.

Flere vil studere i Nordland

Det er flere fylker som ser en stor økning i antall førstegangssøkere, blant annet Nordland. Der skyldes økningen økte søkertall til Nord Universitet, samt politiutdanningen i Bodø.

Det er også en markant økning i Innlandet. Det tilskrives en kombinasjon av gode søkertall ved Høgskolen i Innlandet, samt til det nye paramedisinstudiet ved NTNU Gjøvik.