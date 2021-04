Kvinne funnet drept i Kvinnherad – mann siktet og pågrepet

Politiet fikk melding om funn av en død kvinne på Varaldsøy i Kvinnherad klokken 20.40 torsdag kveld.

– Kvinnen ble funnet utendørs og foreløpige funn taler for at hun ble drept, skriver Vest politidistrikt i en pressemelding like før klokken 04 natt til fredag.

Den avdøde er enda ikke formelt identifisert, men politiet føler seg trygge på at de vet hvem kvinnen er.

En person har fått status som siktet og ble pågrepet i nærheten av der kvinnen ble funnet.

– Siktede ble i natt fraktet til Bergen Sentrum politistasjon. Han vil få oppnevnt forsvarer i morgen tidlig, opplyser politiet.

Åstedet er avsperret og politiet har iverksatt en etterforskning.

– Åstedet er avsperret og kriminalteknikere vil ankomme Varaldsøy fredag formiddag, skriver politiet. Kvinnens pårørende er varslet om dødsfallet.

– Vi er enda tidlig i etterforskningsfasen, og ber om forståelse for at vi ikke kan gå ut med detaljer om hendelsen per nå, sier operasjonsleder Stine Mjelde.

Politiet vil gi mer informasjon i saken klokken 10 fredag.