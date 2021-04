Leicester storspilte og koblet grep om Champions League-plassen

Leicester-West Bromwich 3-0

Etter to strake tap i ligaen slo Leicester nådeløst tilbake hjemme mot West Bromwich torsdag. Søndag tok de seg også til sin første FA-cupfinale på 50 år.

Vertene la grunnlaget i første omgang, og Brendan Rodgers' menn ga seg ikke før det sto 3-0 på resultattavlen.

Med seieren tar Leicester et viktig steg mot neste sesongs Champions League. De blå ligger nå på 3. plass, fire poeng foran jaktende Chelsea og West Ham.

For West Bromwich ser det betraktelig mørkere ut. Sam Allardyces menn kom til oppgjøret med to svært imponerende seirer i bagasjen og med et håp om å tromme sammen en «Great Escape».

Håpet finnes fremdeles, men med kun seks kamper igjen å spille har WBA ni poeng opp til trygg grunn.

Anført av stjernespiss Jamie Vardy og formspilleren Kelechi Iheanacho regelrette feide revene over gjestene.

Vardy åpnet ballet etter halvspilt omgang. Scoringen var veteranspissens første mål på tolv kamper for Leicester, og 34-åringen var synlig lettet da VAR-sjekken var over og målet ble stående.

Like etter doblet Jonny Evans mot gamleklubben. Og da det nærmet seg pause var Iheanacho frempå med sitt 13. mål dette kalenderåret. Kun Harry Kane (15) har scoret flere av Premier League-spillere.

Andre omgang forløp svært rolig og dermed endte det 3-0 til Leicester.