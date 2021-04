Derfor er Super League uunngåelig for fotballen

De fleste har hørt om Super League. Tirsdag kveld hadde flere medieplattformer egne sendinger for å dekke supporterdemonstrasjonene. Innslag etter innslag ble møtt med hånlatter og smil verden over; Nå hadde fotballen vunnet. Eller?

«Mor Teresa og Far Ceferin»

Ståle Solbakkens sitat på at «det er godt gjort å få UEFA og FIFA til å se ut som Mor Teresa», blir allerede brukt i diskusjonene. Sitatet kommer til å bli et go-to-argument i fremtidige debatter om maktspill i fotball.

Kanskje er det godt gjort, men utbryterne hadde jo vitterlig sine argumenter for å bryte ut. Blant annet utvasker de store, internasjonale forbundene klubbenes egenproduserte merkevare og verdi. I 2018 var 81 prosent av UEFAs inntekter tilknyttet broadcasting, altså salg av rettighetene til å vise lag spille i europeiske turneringer.

Disse inntektene fordeles rettmessig tilbake til klubbene, men en større andel går også til administrasjon av rettighetene og solidaritetsbetalinger ned i systemet. Det er dermed ikke Real Madrid mot Juventus som arrangeres, men UEFAs helt eksklusive Champions League-kamp.

Superliga-solidaritet

I solidaritet med den europeiske fotballen ville storklubbene kompensere ikke-utbryterne. Summene overgår hva UEFA kan tilby, og er sårt tiltrengte finansielle midler nedover i systemet. Pandemien har synliggjort svake økonomier i fotballen og ristet ekstra godt i de allerede synlige svake.

Vebjørn Bergem Sørheim. Foto: Privat

Ved økt Superliga-tilskudd ville midlene årlig ha tredoblet seg relativt til UEFAs bidrag fra 130 millioner euro til 400 millioner euro. Bidragene fra utbryterklubbene skulle til og med spesifikt tildeles grasrota i fotballen, for stadionfasiliteter, infrastruktur og spillerutvikling. Hvem kunne trodd det?

Fotball på TV taper

Det er beviselig at interessen for fotball blant yngre generasjoner avtar. År-over-år fra 2019 til 2020 falt gjennomsnittlig live-seere i Champions League med 35 prosent. Også selve finalen i den fremste klubbturneringen har falt i seertall de siste seks årene og nådde en foreløpig bunn sist sesong.

Selv med avtakende seertall er konkurransen om rettigheter og makt i fotball intens. I tillegg kjemper også paraplyen fotball mot andre idretter og underholdningsprodukter. Kamper og turneringer vises samtidig og knives om de samme seerne. Det er disse seerne som er med på å finansiere klubbenes drift og sportslige prestasjoner.

Kommersielle produkter og broadcasting er klubbenes største inntektsposter. Det er blant annet dette utbryterne ønsket å fordele mer effektivt mellom seg. Uten sentrale organer som UEFA vil klubbene få mer forhandlingsmakt og kontroll over eget produkt direkte mot seerne.

TV-rettigheter forhandles i pakker og bare de færreste klubbene har egne visningsrettigheter. Man kan bare spekulere i hva en mer effektiv fordeling av klubbenes totale midler ville betydd, men med et lønnstak for spillere og økte inntektsposter kunne billettprisingen blitt utformet annerledes (les: billigere per supporter).

Borgerkrigen i fotball er den reelle fiaskoen

Hele verden så ut til å være imot den nye Superligaen. Til det kjedsommelige ble «tidens fiasko»-spørsmålet stilt som et lukket spørsmål til ekspertene i mediene. Fiasko, ja? Det kollapset, jo. Én pluss én er tross alt to. Det er inntrykket leserne og seerne sitter igjen med.



Dessverre for motargumentene, nyansene og begrunnelsene, forduftet disse i støyen av ren motstandsopprulling. Kjærligheten for egne synspunkt drepte utbryternes varsko-rop og visjoner ved fødselen. Det vinner ingen på. Supporterne vant det interne slaget om Super League, men taper krigen mot konkurrentene. Derfor er Super League uunngåelig for fotballen.