Stoltenberg: Global oppvarming gjør verden farligere

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa at global oppvarming gjør verden farligere da han talte under klimatoppmøtet til USAs president Joe Biden.

– Jeg ønsker president Bidens lederskap i kampen mot klimaendringene velkommen. Som FNs tidligere spesialutsending for klimaendringer er dette noe som står mitt hjerte nær, innledet Stoltenberg.

Generalsekretæren sa videre at global oppvarming gjør verden farligere, og at det derfor er et viktig tema for Nato. Stoltenberg la fram tre spor for alliansen i håndteringen av klimaendringene.

– Først kommer forståelsen. Vi må forstå problemet, så vi kan adressere det på en bedre måte, sa Stoltenberg.

Han viste videre til at skogbranner, tørke og sultkatastrofer har forverret spenninger og ført til konflikt mange steder, fra Sahel-beltet i Afrika til helt nord på kloden.

– Deretter kommer tilpasning. Nato må tilpasse oss, slik at vi kan fortsette å operere i alle slags forhold. Mye av vår kritiske infrastruktur er utsatt for stigende havnivå og mer ekstremvær, sa Stoltenberg.

Skal undersøke klimapåvirkningen

– Fra Irak til Arktis møter soldatene og utstyret vårt ekstrem hete og kulde. Og soldatene våre blir stadig oftere bedt om å håndtere naturkatastrofer, både hjemme og i utlandet. Klimaendringene påvirker hvor vi er og hvordan vi opererer, la han til.

Derfor skal det gjennomføres en vidtrekkende undersøkelse av hvordan klimaendringene påvirker Natos materiell og infrastruktur, og samtidig rettes et fokus på bærekraftighet og klimapåvirkning i anskaffelsen av nytt materiell, ifølge Stoltenberg.

– Det tredje er utslippskutt. Nato må gjøre sin del av jobben for å redusere militære utslipp, sa Stoltenberg.

Ifølge nordmannen kan dette føre til en rekke fordeler. Blant annet gjør avhengighet av fossilt drivstoff ofte Nato-operasjonene mer sårbare, forklarte han.

Ambisjoner om utslippsmål

Stoltenberg trakk fram flere klimatiltak som allerede er innført, blant annet bruk av biodrivstoff i kampfly, solcellepaneler på soldatens utstyr og planting av trær på militærbaser.

– Vi må fortsette framgangen, sa han.

Det ble torsdag klart at Natos neste toppmøte blir i Brussel 14. juni.

– Min ambisjon for årets Nato-toppmøte er en klar politisk forpliktelse til planer om å redusere de militære utslippene, slik at vi kan nå målet om klimanøytralitet, sa Stoltenberg.

