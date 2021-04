Hovland og Ventura leder parturnering

Kristoffer Ventura var i kjempeslag på åpningsrunden i parturneringen New Orleans Classic i golf. Sammen med Viktor Hovland leder han etter første dag.

Ventura greide sju tellende birdier mot Hovlands tre, men det var sistnevntes birdieputt på det siste hullet som sendte duoen opp i ledelse alene.

Det spilles fourball på banen i Avondale. Det betyr at spillerne spiller med hver sin ball, og at beste resultat teller på hvert hull. Ventura satte birdieputt etter birdieputt, og duoen avsluttet runden ti slag under par.

Med hele 80 par på deltakerlista tar det tid å avvikle runden, og mange lag har så vidt kommet i gang med sin runde, men mange har spilt ferdig. Nordmennene er ett slag foran fem par.

Det tok litt tid før den norske duoen kom i gang. Etter seks spilte hull var de ett slag under par. De greide begge birdie på 2. hull, men det var også eneste gang noen av dem fikk birdie innledningsvis.

Løsnet

Så løsnet det. Hovland sørget for en birdie på 7. hull, Ventura på 9. hull, og på det 8. hullet greide de det begge. Dermed var de fire slag under par og inne på delt 9.-plass blant de 85 deltakende parene i PGA-turneringen.

Hovland fikk bogey på 4. hull og Ventura på 9. hull, men begge gang greide makkeren par slik at det ikke fikk noen konsekvens. For begge ble det dagens eneste bogey.

På 11. hull greide Ventura en ny birdie, og duoen klatret til delt 8.-plass. På 12. hull var det Hovland som greide birdie, og de var oppe på delt 5.-plass.

Tok fyr

Så tok Ventura kommandoen for alvor, med tre birdier på de fire neste hullene. Etter hans birdie på 13. hull var duoen oppe på delt 2.-plass, og etter nye birdier på 15. og 16. hull var de i delt ledelse.

Det ble par på det 17. hullet, men på siste hull ordnet Hovland en ny birdie. Ventura ble kreditert sju tellende birdier, Hovland tre. Totalt greide Ventura ni birdier, Hovland seks.

Av de 80 lagene kreves det 33.-plass eller bedre for å greie cuten etter fredagens 2. runde og få spille videre i helgen. Turneringen avsluttes søndag.

Det spilles fourball også lørdag, mens det er foursomes fredag og søndag. Det betyr at spillerne på hvert lag slår annenhver gang på samme ball.

