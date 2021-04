OL ryker for sykkelhåpet etter skrekkvelt

Carl Fredrik Hagen må opereres og går glipp av OL. Det bekrefter Israel Start-Up Nation-rytteren til Eurosport.

Hagen var ansett som et av Norges beste kort på sykkelsetet i Tokyo-OL.

Men under en treningstur i mars gikk det helt galt. 29-åringen kjørte i et hull i veien og smalt inn i autovernet og ti meter ned i en grøft.

29-åringen ble fraktet til sykehus for nærmere undersøkelser etter skrekkopplevelsen. Først ble skulderen han hadde fått ut av ledd slått tilbake. Så ble det konstatert en bruddskade.

– Det er det drøyeste jeg har vært med på noen gang.



– Når jeg har fått det litt på avstand nå, innser jeg hvor vanvittig heldig jeg var som faktisk kun kommer fra det med en brukket skulder og noen avrevne sener, sa Hagen til TV 2 tidligere i år.



Da hadde han fortsatt et håp om å rekke sommerens olympiske leker.

– De siste MR-bildene viser at skaden ikke leger seg selv og at en operasjon må til. Prognosen for å bli helt bra igjen er veldig fin, men det krever 6-8 uker rehabilitering og da er det for knapp tid til å komme seg i form til OL, sier Hagen til Eurosport.

Sykkelesset håper likevel å sykle mer denne sesongen.