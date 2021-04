Mann siktet for medvirkning til drap på Bård Lanes (33)

Drapssaken har sammenheng med bilbrannen som skjedde samme kveld, mener politiet. Nå etterlyser de en person som ble fanget opp på et overvåkningskamera like ved der skuddene falt.

Politiet har torsdag ettermiddag siktet én person for medvirkning til drapet på Bård Lanes (33) i Tønsberg.

– Politiet mener at det er skjellig grunn til mistanke for medvirkning til drap for en av de tre som var pågrepet for bilbrannen på Sem, opplyser politistasjonssjef i Tønsberg Øystein Holt i en pressemelding.

Politiet kan av hensyn til etterforskningen ikke gå nærmere inn på mistankegrunnlaget mot den siktede.

Bård Lanes ringte selv politiet da han ble skutt tirsdag kveld. Han døde senere på sykehus.

Politiet mener det er en sammenheng mellom drapet og en bilbrann som fant sted samme kveld.

Den siktede mannen vil bli fremstilt for fengsling i Vestfold tingrett fredag.

Etterlyser person

Dermed mener det er flere gjerningspersoner involvert i drapssaken.

Nå etterlyser de en person som ble fanget opp av et overvåkningskamera.

ETTERLYST: Politiet mistenker at denne personen er involvert i skytingen som drepte Bård Lanes. Foto: Politiet

Lanes ble filmet av et annet overvåkningskamera, på Tønsberg medisinske senter, like før han ble skutt.

På videoopptaket skal man kunne se Lanes legge på sprang. Etter dette beveget han seg opp Kilergata i Tønsberg før han ble funnet skutt ved en parkeringsplass på Kilen industriområde.

Holt opplyser til TV 2 at overvåkningsbildet de nå slipper er fra den samme strekningen og i det samme tidsrommet som Lanes ble skutt.

– Vi mistenker at personen på bildet er involvert og ønsker å komme i kontakt med vedkommende, sier Holt. De har ingen mistanke om hvem personen på bildet er.

Tre personer har sittet i politiets varetekt etter bilbrannen som fant sted samme kveld.

– Har dere snakket med eier av den oppbrente bilen?

– Eieren er en av de som har sittet pågrepet.

– Sitter han fremdeles pågrepet?

– Det vil jeg ikke svare på. Det er grunn til å mistenke en av de tre for medvirkning.

MINNSEMERKE: Venner av Lanes la ned blomster etter drapet. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer Før drapet ble Lanes sett på dette kjøpesenteret, og et overvåkningskamera fanget opp beveglesene hans på vei ut der han ble skutt. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer Før drapet ble Lanes sett av dette overvåkningskameraet. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer Venner av Lanes sørget ved åstedet. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer Merker i veien viser tydelig spor etter drapet i Tønsberg. Foto: Frode Sunde / TV 2 Les mer

Ikke kjent med siktelsen

Holt sier de alle er tilknyttet et kjent kriminelt miljø. Mannen som nå er siktet har forklart seg i forbindelse med bilbrannen, men er ikke gjort kjent med drapssiktelsen klokken 20.30 torsdag.

De to andre mennene som har sittet i varetekt hos politiet i forbindelse med bilbrannen vil i løpet av kvelden bli løslatt.

TV 2 har vært i kontakt med mannens forsvarer, Simen Tveten. Han har ikke vært i kontakt med sin klient, og har ingen ytterligere kommentar. Det er dermed uklart hvordan han stiller seg til straffskyld.