– Ingen vil være syndebukken

De norske bryterne har ikke klart å kvalifisere seg til OL i Tokyo. Siste mulighet er om to uker.

Kvalifiseringen i mars fikk OL-drømmen til å virke fjern for Morten Thoresen. Et bittert 1-4-tap mot ungarske Bálint Korpási, og tap i oppsamlingsheatet mot bulgareren Deyvid Dimitrov. Ingen av de andre norske bryterne har kvalifisert seg.

REDD: Morten Thoresen er redd for å bli syndebukk. Foto: Martin Solhaug Standal

– Det var mye som skjedde på sist kvalifisering. For min del så må jeg bare omstille hele hodet. Jeg har jobbet mot dette i fire år. Nei, det blir fem nå på grunn av korona, sier Morten Thoresen til TV 2.

Korona-stopper

Korona kan sette en stopper for siste kvalifiseringsmulighet om to uker, noe de har satt inn strenge tiltak for å unngå.

– Hadde jeg fått korona nå, så hadde OL-drømmen for 2021 blitt knust. Så enkelt er det bare. Vi tar alle hensyn vi kan ta. Det er ingen som vil være syndebukken. Får en av oss korona, så får alle det.

I mars like før kvalifiseringen testet fem på landslaget positivt for korona.

– Vi tar en stor risiko ved å reise. Det er en kalkulert risiko vi må ta. De siste seks ukene før OL-kvalifiseringen har vi vært hjemme.

Om det skal bli norsk jubel i Tokyo, må OL-billetten sikres om to uker.

TO TIDSSONER: I treningslokalet i Oslo har bryterne oversikt over klokka både i Japan og Norge. Foto: Martin Solhaug Standal

Fått smaken på gull

Den unge toppidrettsutøveren er regjerende EM-mester og har trent hardt for å gjøre seg klar til OL, denne sjansen vil han ikke gi slipp på.

– Nå har jeg viet livet mitt til bryting. En fellesnevner for oss alle er at vi vil bli olympisk mester. Da er det ofring og tid som gjelder, sier han.

Blod, slit og ekstreme økter på brytematta. Landslaget trener to ganger om dagen, seks ganger i uken for å nå det nivået de er på.

– Det er på søndager det er fri, men jeg lurer inn en liten løpetur da også. Jeg trener hver dag, så mitt dårligste skal være topp tre i verden, da må jeg bevise det ved å kvalifisere inn til OL. Ofring er en del av toppidretten, vi lever helt spesielle liv. Til syvende og sist så er det vi som velger å bruke energi på dette og ofre alt, forteller han.